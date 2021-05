In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, martedì 25 maggio 2021

La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del Giorno ed il Vangelo del Giorno.

Potrebbe interessarti:

LETTURA DEL GIORNO

Dal libro del Siràcide

Sir 35,1-15

Chi osserva la legge vale quanto molte offerte;

chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva.

Chi ricambia un favore offre fior di farina,

chi pratica l’elemosina fa sacrifici di lode.

Cosa gradita al Signore è tenersi lontano dalla malvagità,

sacrificio di espiazione è tenersi lontano dall’ingiustizia.

Non presentarti a mani vuote davanti al Signore,

perché tutto questo è comandato.

L’offerta del giusto arricchisce l’altare,

il suo profumo sale davanti all’Altissimo.

Il sacrificio dell’uomo giusto è gradito,

il suo ricordo non sarà dimenticato.

Glorifica il Signore con occhio contento,

non essere avaro nelle primizie delle tue mani.

In ogni offerta mostra lieto il tuo volto,

con gioia consacra la tua decima.

Da’ all’Altissimo secondo il dono da lui ricevuto,

e con occhio contento, secondo la tua possibilità,

perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto.

Non corromperlo con doni, perché non li accetterà,

e non confidare in un sacrificio ingiusto,

perché il Signore è giudice

e per lui non c’è preferenza di persone.

VANGELO DEL GIORNO

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 10,28-31

In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».