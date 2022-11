Vasco Rossi arriva a Salerno! L’artista si esibirà il l 28 e 29 giugno presso lo Stadio Arechi. Scopriamo come e quando acquistare i biglietti.

Vasco Rossi: quando ci sarà il concerto del famoso cantante a Salerno?

L’appuntamento è previsto per giugno 2023 e, precisamente, per il 28 e 29 giugno presso lo Stadio Arechi di Salerno.

I biglietti

I biglietti per il Vasco Live 2023, prodotto e organizzato da Live Nation, saranno disponibili per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 del 21 novembre e per i clienti di Vodafone Happy dalle ore 10:00 del 23 novembre.

Le vendite

L’apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11:00 del 25 novembre. Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. Per la vendita generale, invece, bisogna far riferimento a tre biglietterie:

Vivaticket

Ticketmaster

Ticketone

Concerti e tour di Vasco Rossi