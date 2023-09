Venezia 80, consegnato Leone d’Oro a Giorgio Armani

di Antonio Jr. Orrico

Un riconoscimento per una personalità straordinaria, simbolo del Made in Italy all’interno e al di fuori dello Stato. Giorgio Armani ha ricevuto il Leone d’oro di vetro di Murano dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Lo stilista ha deciso di organizzare l’evento “One Night Only Venezia” proprio per omaggiare la città, attualmente “impegnata” con la Mostra del Cinema, iniziata proprio lo scorso 30 Agosto. Per ora, è in programma una festa esclusiva all’Arsenale in programma nella serata di sabato 2 settembre.

“È per me motivo di gioia e di emozione, un riconoscimento importante al mio lavoro, che sono felice arrivi proprio nell’anno dell’80esimo Festival e in occasione di “One Night Only Venezia”, evento che ho deciso di organizzare come omaggio alla città, a cui sono fortemente legato.” ha dichiarato Giorgio Armani. Per l’occasione, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, gli ha consegnato il Leone d’oro di vetro di Murano. Il primo cittadino si è perciò recato sullo yacht “Main” dello stilista, che da giorni staziona lungo la Riva Sette Martiri.

“Questo è un premio che personalmente ho voluto riconoscere all’uomo, al suo impegno e alla sua grande passione per il bello, che ha saputo trasformare in un’impresa di successo, simbolo del made in Italy nel mondo. La consegna del Leone d’oro, forgiato nelle fornaci di vetro di Murano, è l’omaggio sincero di un’intera città patrimonio del mondo.” ha commentato poi lo stesso Brugnaro. Lo stilista ha anche un forte legame con il cinema, come dimostra il documentario “Made In Milan”, diretto da Martin Scorsese nel 1990 e a lui dedicato.