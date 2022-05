Verona-Torino, le probabili formazioni del match

Al Bentegodi si gioca nel pomeriggio la 37° giornata di Serie A. Alle 18:00 il Verona scenderà in campo contro il Torino di Juric. Entrambe le due squadre ormai non hanno più obiettivi raggiungibili per la fine della stagione, pertanto la sfida di oggi sarà solo un impegno per onorare la fine del campionato 2021/22.

Il Verona arriva a questo match dalla sonora sconfitta in rimonta del Milan, che ad inizio primo tempo perdeva 1-0, e alla fine ha trionfato sui scaligeri per 1-3. Stesso esito per il Toro di Juric, che nella giornata precedente ha subito la sconfitta per merito di un Napoli forse ritrovato.

Le probabili formazioni

QUI VERONA – I padroni di casa schierano in porta Montipò, difeso dal trio Casale, Günter e Ceccherini. Centrocampo solido, con Tameze ed Ilic centrali, mentre Depaoli e Lazovic sono chiamati a sviluppare gioco sulle fasce. Tridente pesante per Tudor oggi, che decide di schierare in una sola volta Lasagna, Caprari e Simeone tutti insieme.

QUI TORINO – Toro che sorprende già in porta, schierando Berisha al posto di Milinkovic-Savic. Sorprese anche in difesa, visto che Bremer non giocherà oggi: titolari Izzo, Zima e Rodriguez. In mezzo partono dal primo minuto Lukic e Ricci, mentre Aina e Vojvoda occupano le due fasce. Juric ha poi deciso di mettere Praet e Brekalo a supporto del capitano Andrea Belotti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Berardi, Chiesa, Dawidowicz, Sutalo, Retsos, Frabotta, Veloso, Hongla, Cancellieri, Terracciano, Bessa, Praszelik.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Anton, Ansaldi, Pobega, Mandragora, Seck, Warming, Linetty, Pellegri, Pjaca.

ARBITRO: Camplone di Pescara.