Verona-Udinese, le probabili formazioni del match

Tra poche ore si giocherà l’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A 2022/23. Questa sera alle 20:45, allo stadio Bentegodi il pubblico potrà assistere a Verona-Udinese. I padroni di casa non naviga certo in acque tranquille in classifica, e dopo le due sconfitte consecutive contro Lazio e Fiorentina devono cercare di strappare qualche punto stasera. Situazione opposta per l’Udinese di Sottil, che ha impostato un grande inizio di stagione ed è a soli quattro punti dalla vetta del campionato. La vittoria contro l’Inter avrà sicuramente galvanizzato la squadra.

Il Verona continua a proporre un calcio molto offensivo, lasciando solo Tamaze e Veloso come baluardi di fronte la difesa. In attacco Lazovic e Lasagna sono pronti a sostenere Henry schierato da punta centrale.

Sottil vuole continuare a stupire in campionato, così da fiducia al suo 3-5-2. Ancora una volta Pereyra giocherà su tutta la fascia sinistra, mentre Lovric è chiamato ad inserirsi da mezzala. In attacco partiranno dal primo minuto la coppia Deulofeu-Beto.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Verona-Udinese.

Probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Dawidowicz; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lasagna, Lazovic; Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Perilli, Berardi, Terracciano, Cabal, Magnani, Hongla, Hrustic, Verdi, Cortinovis, Djuric, Piccoli, Kallon. Indisponibili: Coppola, Faraoni, Ilic. Squalificati: -.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Nuytinck, Abankwah, Guessand, Ebosse, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Arslan, Nestorovski, Success. Indisponibili: Masina. Squalificati: -.

ARBITRO: Minelli di Varese

Guardalinee: Baccini e Colarossi

Quarto uomo: Sozza

Var: Marini

Avar: Prenna

TV: Dazn; Sky Sport Calcio, Canale 251