Veronica Lario: “In due eravamo troppi”

di Riccardo Manfredelli

Per la prima volta Veronica Lario si racconta in un’intervista televisiva: domani sera, la ex first lady e moglie di Silvio Berlusconi dal 1990 al 2009, sarà ospite della trasmissione “A cena da Maria Latella”, in onda alle 21 su SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre).

“I personaggi passati dai salotti di Silvio Berlusconi erano sempre di grande livello, sia imprenditori che uomini di Stato e capi di governo”, ricorda Lario a proposito degli anni trascorsi anni trascorsi accanto all’imprenditore e quattro volte presidente del Consiglio mancato lo scorso giugno, “ne ho sempre subìto il fascino ma non ho mai pensato di ritagliarmi uno spazio all’interno di quelle dinamiche che non mi appartenevano“.

D’altronde Veronica Lario, oggi imprenditrice nel mondo dell’intelligenza artificiale, lo ha sempre saputo e su quel mantra ha basato la sua intera esistenza fino ad almeno 15 anni fa: “in due eravamo troppi”, anche per le cerimonie di laurea dei tre figli, Barbara, Luigi ed Eleonora, a cui lei non ha partecipato: “Ho rispettato un ruolo. Farlo al meglio, significava anche fare un passo indietro”.

All’indomani della separazione da Silvio Berlusconi, con una vita quasi totalmente da ricostruire, Veronica Lario ha deciso di ripartire dall’antica passione per i cavalli: “A 55 anni, quando uno smette, io ho iniziato (…) Mi è servito molto, ho usato molto dell’ippoterapia che mi ha aiutato tanto in questi anni di momenti difficili, nei quali era meglio chiudersi che aprirsi“.