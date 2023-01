Vialli non ce l’ha fatta: addio al dirigente della nazionale

La malattia ha sconfitto Gianluca Vialli. La stella della Juventus e della nazionale italiana, oggi dirigente proprio degli Azzurri, si è purtroppo spento all’età di 58 anni.

“Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio” – aveva detto Vialli non pochi giorni fa, salutando di fatto la nazionale per dedicarsi alla riabilitazione e alle cure.

Vialli, le parole di Lotito

“Io penso che dobbiamo approfondire alcune tematiche, ricorrono troppo spesso alcune malattie che potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure”, ha detto il numero uno biancoceleste. “Mi risulta che anche Vialli stia male. Stiamo parlando del nulla, non c’è nessun discorso scientifico, certo ci dobbiamo porre l’interrogativo sul perché accadono queste cose in modo ricorrente”, ha puntualizzato Lotito. Infine, ha aggiunto: “Accadono anche nella vita ordinaria ma su dei fisici possenti e forti è più difficile che possano accadere. Mi auguro non ci sia nessun nesso, però ci dobbiamo porre degli interrogativi a 360 gradi per approfondire alcuni tipi di malattie che cominciano a essere numerose nel nostro mondo”.