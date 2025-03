“Videosorveglianza e Privacy: Normative e Pratiche”

di Redazione ZON

Venti i comuni presenti nell’Aula Consiliare G. Sessa del Comune di Fisciano, per discutere di videosorveglianza, strumento fondamentale per garantire la sicurezza in diversi contesti.

Tuttavia, l’uso della videosorveglianza deve essere bilanciato con il rispetto della privacy delle persone. Il corso è stato seguito da professionisti del settore della sicurezza, responsabili della protezione dei dati, al fine di approfondire la conoscenza sulla videosorveglianza e le normative sulla privacy.

Il Comandante della Polizia Municipale, dott. Francesco Saverio Della Bella, ha espresso entusiasmo per aver potuto condividere con i colleghi informazioni fondamentali.

La videosorveglianza è uno strumento potente, ma il suo utilizzo deve sempre essere accompagnato da una forte consapevolezza dei diritti alla privacy, diritti fondamentali che nella congiuntura attuale assumono maggiore significato.

I saluti ed i ringraziamenti sono giunti dal Sindaco Vincenzo Sessa che ha sottolineato il piacere di ospitare un convegno di così importante rilievo, apprezzando la partecipazione dei 20 comuni intervenuti.

Uno dei massimi esperti intervenuti, il dott. Stefano Mazzelli, si è più volte complimentato con il Comune di Fisciano perché in maniera corretta ha adempiuto in maniera corretta a tutte le prescrizioni previste per gli impianti di videosorveglianza comunale, anche attraverso l’approvazione dei previsti disciplinari nonché dell’informativa di primo e secondo livello