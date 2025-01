Vietri sul Mare a FITUR conquista Madrid: promozione del territorio e valorizzazione delle risorse turistiche

di Redazione ZON

Riscontro più che positivo per la presenza di Vietri sul Mare all’edizione 2025 di FITUR, la fiera internazionale del turismo che si è tenuta a Madrid dal 22 al 26 gennaio scorsi, confermando ancora una volta il proprio impegno nella promozione del territorio e nella valorizzazione delle sue risorse turistiche.

L’idea di partecipare all’importante evento fieristico spagnolo con lo stand condiviso in partnership con il tour operator salernitano Travel Before ha consentito a Vietri sul Mare di presentare le sue meraviglie turistiche a un pubblico globale.

L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone, rappresentata a Madrid dal consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi, è stato quello di rafforzare il proprio posizionamento nel panorama internazionale, attirando l’attenzione di operatori turistici, media e visitatori, e di consolidare i rapporti con realtà internazionali del settore che negli ultimi anni hanno consentito un costante incremento di interesse per Vietri e la Costiera Amalfitana.

«Essere presenti a FITUR è stato un passo fondamentale per far conoscere ancora di più la nostra bellissima cittadina a livello internazionale. La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più amate al mondo e Vietri sul Mare, con la sua tradizione unica e la sua ospitalità, ha tutte le carte in regola per attrarre turisti da ogni parte del globo – ha affermato il consigliere con delega al turismo Vittorio Mendozzi – Dobbiamo anche tenere presente che per l’Italia il 2025 sarà l’anno del Giubileo e per la provincia di Salerno sarà l’anno dell’affermazione dell’aeroporto “Salerno Costa D’Amalfi”. Ci sarà un flusso straordinario di persone nel nostro paese e non solo a Roma. Vietri Sul Mare beneficerà di questo entusiasmo e di questa attenzione del settore, il nostro obiettivo è farci trovare pronti».

La partecipazione a FITUR si inserisce in una strategia di promozione turistica più ampia e che vede il Comune di Vietri sul Mare impegnato in una serie di eventi e iniziative, con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori e consolidare la sua presenza come destinazione di alta qualità nel panorama turistico internazionale.