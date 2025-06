Vietri sul Mare: oggi l’evento conclusivo del progetto “Turismo sostenibile in Costa d’Amalfi”

di Redazione ZON

Si terrà oggi, venerdì 6 giugno 2025 alle ore 17,00, presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare l’evento conclusivo del progetto “Turismo Sostenibile in Costa d’Amalfi”.

Promosso dal Laboratorio di Educazione Ambientale “Valle delle Ferriere” e realizzato con il contributo della Regione Campania nell’ambito dell’Avviso INFEAS 2024, il progetto si è focalizzato sulla necessità di proteggere l’inestimabile bellezza della Costa d’Amalfi di fronte alla crescente sfida dell’overtourism.

Il fenomeno dell’overtourism rappresenta una minaccia concreta per l’equilibrio ambientale, la qualità della vita dei residenti e l’autenticità dell’esperienza turistica. Partendo da questa consapevolezza, il progetto ha adottato un approccio integrato alla sostenibilità, coinvolgendo enti di ricerca, imprese, amministrazioni locali e la comunità educante.

Tra le azioni principali realizzate:

La creazione di un GIS (Geographic Information System) per il monitoraggio del territorio, della viabilità e dei rischi idrogeologici.

La realizzazione di un sito web informativo a supporto della pianificazione sostenibile.

Un programma formativo rivolto al personale del comparto turistico-ricettivo, con seminari, casi studio e il contributo di esperti. Grande attenzione è stata dedicata all’educazione ambientale delle nuove generazioni attraverso iniziative innovative, tra cui:

L’incontro con la Scuola dell’Infanzia e Primaria di Conca dei Marini, con il Prof. Giovanni De Feo e il metodo Mr. Greenopoli, che ha coinvolto i bambini in un percorso ludico-educativo sulla tutela ambientale.

Il laboratorio teatrale “Posidonia”, ideato dal Prof. Clif Imperato in collaborazione con l’Associazione Odysea e i giovani Michela e Damiano Andretta, che ha trasformato scienza e attivismo ambientale in un’esperienza artistica partecipativa.

Il successo del progetto è frutto di una preziosa rete di collaborazioni che ha visto la partecipazione di: Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT), Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, CNR ISMAR – Istituto per lo Studio del Mare, GAL Terra Protetta, Junker App, Ambiente e Salute – Ecoevents, Legambiente Costa d’Amalfi, e le Amministrazioni Comunali di Minori, Conca dei Marini e Vietri sul Mare per il loro concreto sostegno.

Il progetto “Turismo Sostenibile in Costa d’Amalfi” si propone come un modello replicabile per la transizione ecologica delle destinazioni turistiche, dimostrando come la collaborazione tra scienza, educazione e responsabilità sociale possa generare cambiamenti concreti e duraturi.

L’obiettivo finale è tracciare una strada verso un turismo che sia una vera risorsa per il territorio, capace di tutelare, valorizzare e restituire valore alle comunità e all’ambiente.