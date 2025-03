Vintage vibes: M.S. Severino riscopre il gusto per l’antico

di Redazione ZON

Mercato S.Severino riscopre il gusto per il vintage e lo fa con una duegiorni -venerdì 28 e sabato 29 marzo lungo Corso Diaz- all’insegna dei mercatini d’antiquariato e delle moto d’epoca.

L’iniziativa, promossa dai commercianti con il Patrocinio del Comune di Mercato S. Severino, rispolvera il profumo dell’antico, dei pezzi rari, anche da collezione: dai quadri al vinile sino agl’introvabili suppellettili dalla storia tutta da raccontare.

Un evento per appassionati e non solo: in contemporanea, per i più piccoli, è prevista l’animazione itinerante con truccabimbi, gonfiabili, clown e mascotte.

L’appuntamento è dalle 16 alle 21 di venerdì 28 marzo, mentre per sabato 29 il vintage si fa in due con una finestra di mattina, dalle 9 alle 13, ed un’altra di pomeriggio, dalle 16 alle 21.30.

«Mercato S. Severino, anche grazie alla creatività dei commercianti e delle associazioni, sta diventando sempre di più la Città degli Eventi che avevamo immaginato – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – Un brand che funziona e che sta trovando un suo posizionamento nella Valle dell’Irno quale salotto urbano dove diverse fasce d’età possono incontrare i propri gusti, dove poter ascoltare musica, fare shopping, passeggiare in tranquillità ed incontrarsi, trovare cultura e fermento».