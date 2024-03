Washington, Giorgia Meloni da Biden: ecco di cosa parlerà

di Antonio Jr. Orrico

Un incontro assolutamente molto atteso. Giorgia Meloni è da poco atterrata ufficialmente negli Stati Uniti, dove questa sera sarà ricevuta da Joe Biden in persona. L’incontro si terrà alla Casa Bianca, e sarà orchestrato per parlare del G7 e, soprattutto, per riflettere sulla difficile situazione che si ha in Ucraina. Il presidente USA vuole rassicurare gli alleati europei sul sostegno del suo Paese a Kiev, che da parte sua l’Italia ha confermato con la visita della presidente del Consiglio in Ucraina per il secondo anniversario dell’inizio della guerra e la firma di un accordo con Volodymyr Zelensky sulla sicurezza.

Il sostegno all’Ucraina è una delle priorità maggiori della presidenza italiana del G7. I due leader stanno progettando, insieme, anche di utilizzare i fondi sovrani russi congelati dopo l’invasione per sostenere l’Ucraina e finanziare la ricostruzione del Paese. Un’eventualità, però, decisamente complessa sotto vari punti di vista. Stando a quanto detto da Bloomberg, Joe Biden avrebbe lanciato un forte avvertimento agli alleati, sottolineando che una vittoria di Mosca minerebbe l’ordine internazionale per i prossimi cinquant’anni.

Oggi il capo del Pentagono, Lloyd Austin, in audizione alla Camera dei rappresentanti Usa avrebbe affermato che se Kiev perderà la guerra, Mosca si troverà a combattere con la Nato.

“Sappiamo che se Putin avrà successo, non si fermerà. Continuerà a intraprendere azioni più aggressive nella regione. E altri leader in tutto il mondo, altri autocrati in tutto il mondo guarderanno a questo e saranno incoraggiati dal fatto che ciò sia accaduto e che non siamo riusciti a sostenere una democrazia.” ha dichiarato Austin.