Will: dal 10 novembre parte “Chi sono veramente tour”

Dopo il successo di brani come “Estate”, “Domani che fai?”, “Anno luce” e “Chi sono veramente” Will si prepara ad affrontare il suo “Chi sono veramente tour” in partenza il prossimo 10 Novembre da Firenze per proseguire, poi, nelle principali città italiane.

Will e Sanremo Giovani

Il cantante è tra i finalisti di Sanremo Giovani e si prepara ad esibirsi con il brano “Le cose più importanti”.

Il suo ultimo singolo si chiama “Più forte di me”

Intanto, su tutte le principali piattaforme digitali sarà possibile trovare il suo ultimo singolo “Più forte di me” uscito su etichetta Capitol Records (Universal Music Italy) con il quale ha conquistato anche la cover novità pop di Spotify.

Will: “Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico“

“Sono felicissimo finalmente di incontrare il pubblico e suonare dal vivo – dichiara Will – sto preparando un live con band dal vivo, ci tengo che a parlare sia la musica e le emozioni. Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico. Sono stati anni intensi e non vedo l’ora di far sentire la mia voce per ricambiare tutto l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuto fin qui”.

CHI SONO VERAMENTE TOUR