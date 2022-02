Prende a calci il gatto, bufera su Kurt Zouma del West Ham

Un video pubblicato sui social in cui si vede Kurt Zouma, difensore del Tottenham, maltrattare il proprio gatto. Una scena agghiacciante che ha creato un putiferio in Inghilterra.

Mentre l’indignazione generale cresceva, l’inglese Rspca (la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ha condannato il gesto così come anche il Tottenham. Dal canto suo Zouma si è scusato pubblicamente.

“Anche se non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente, voglio farlo. Voglio dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video e assicuro che i nostri due gatti stanno bene, sono amati da tutta la nostra famiglia ed è stato un incidente isolato che non si ripeterà” assicura Zouma.

Fatto sta che le immagini purtroppo ci mostrano qualcos’altro. Il gatto è schiaffeggiato e lanciato sul pavimento, rincorso e gli viene lanciata una pantofola.

“È un video sconvolgente – commenta un portavoce della Rspca: Non è mai accettabile prendere a calci, picchiare o schiaffeggiare un animale, che sia per punizione o altro. Indagheremo sempre su eventuali reclami che ci vengono presentati riguardo la salute degli animali”.

Anche il West Ham ha voluto condannare il gesto e ha chiarito che prenderà la cosa in esame internamente con il giocatore condannando la violenza sugli animali.

Il West Ham, invece, fa sapere di “condannare senza riserve le azioni del nostro giocatore, Kurt Zouma, nel video che è circolato. Abbiamo parlato con Kurt e tratteremo la questione internamente, ma vorremmo chiarire che non perdoniamo in alcun modo la violenza verso gli animali“