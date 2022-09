007, affondato il mega yatch a tema James Bond a Kythnos

Siamo abituato a vederlo sempre uscire dai guai, sempre in grande stile e vestito in modo impeccabile. Questa volta però il suo nome non è stato sinonimo di operazione riuscita, anzi. Quando parliamo di “007“, il rimando è ovviamente al nome in codice dell’agente segreto più famoso del cinema, James Bond. Per questo motivo il mega yatch che navigava le coste greche era stato rinominato così in onore della spia britannica. Il colosso dei mari lungo 48 metri si è da prima arenato su degli scogli sommersi, e poi è definitivamente affondato.

L’accaduto è successo il 6 Settembre, vicino alla baia di Kolona, di fronte all’isola di Kythnos. I cinque passeggeri dell’imbarcazione sono stati prontamente soccorsi dalla guardia costiera locale. Come spiegato successivamente all’autorità, l’equipaggio non si sarebbe accorto all’inizio degli scogli sommersi, poiché non segnalati dal GPS. Solo al momento dell’impatto quindi le persone a bordo si sarebbero accorte del pericolo, vedendo lo yatch inclinarsi dopo pochi minuti. Secondo la guardia costiera però l’imbarcazione era troppo vicino alla costa, a soli 45 metri dalla spiaggia; normale quindi che l’equipaggio abbia colpito gli scogli presenti intorno l’isola.

Lo “007” aveva appunto aizzata la bandiera inglese, ma il proprietario risulta essere un ricco imprenditore svizzero. Si vede che i film della spia britannica lo avevano colpito così tanto da far sfoggiare sopra il suo yatch anche la nazionalità dell’agente segreto. Peccato che rispetto alla conclusione di quei film, adesso lo James Bond dei mari sia affondato in Grecia.