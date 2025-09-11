10° trofeo Città di Salerno – Lloyd’s Baia: circa 140 atleti dal Veneto alla Calabria per la gara FIN di nuoto in acque libere

di Redazione ZON

Organizzato dalla ASD Peppe Lamberti Nuoto Club, il Trofeo si terrà il 14 settembre nel tratto di mare antistante la spiaggia Baia.

Sarà il tratto di mare antistante la spiaggia Baia di Salerno, sullo sfondo degli scogli Due Fratelli di Vietri sul Mare e la Torre Crestarella, lo scenario del 10° Trofeo Città di Salerno – Lloyd’s Baia. La gara di nuoto in acque libere, organizzata dalla ASD Peppe Lamberti Nuoto Club, presieduta da Stefania Lamberti, si terrà domenica 14 settembre a partire dalle 8.30.

La gara FIN (rientrante, cioè, nelle competizioni della Federazione Italiana Nuoto), sulla distanza di 2.600 metri, è valida per il circuito italiano agonisti e master di nuoto mezzofondo in acque libere. Sono 139 in tutto gli iscritti, 33 donne e 106 uomini. 13 gli agonisti in gara, per 5 società campane e una proveniente dal Lazio. Saranno invece 126 i nuotatori master pronti a sfidarsi, con categorie che vanno da M20 a M75.

Si tratta di atleti provenienti da diverse regioni d’Italia, da Nord a Sud dello Stivale. Sono, infatti, 25 le società campane partecipanti, 8 quelle provenienti dal Lazio. Ma ci sono società in arrivo anche da Calabria, Basilicata, Emilia Romagna e Veneto. Gli atleti si sfideranno percorrendo due giri di un tracciato che ha come sfondo la bellezza del primo tratto della Costiera Amalfitana.

Il ritrovo degli atleti è previsto alle 8.30 presso la spiaggia del Lloyd’s Baia Hotel. La partenza della gara, dopo la riunione tecnica, è fissata per le 9.30. Al termine delle premiazioni, in programma alle 12.30, ci sarà un momento conviviale per gli atleti partecipanti.

Folta la rappresentativa della Peppe Lamberti Nuoto Club, reduce da un ottimo piazzamento ai Campionati italiani Master di nuoto in acque libere di Piombino. Su tutti, Massimo Barbato e Mimmo Testa hanno conquistato una medaglia d’oro rispettivamente nella 5 km categoria M65 e nel Miglio categoria M75. Oro anche per la staffetta mista M280 (Tina Melis – Stefania Lamberti – Mimmo Testa – Enrico Cerioni).

Soddisfatta la presidente della PNLC, Stefania Lamberti: «Siamo molto felici per l’evento di domenica, il Trofeo di Salerno, giunto alla 10° edizione, raccoglie grandi consensi in termini di partecipazione degli appassionati delle acque libere. Nello splendido scenario del Lloyd’s Baia Hotel ci sarà l’ennesima giornata di festa e divertimento per tutti gli atleti partecipanti, e sarà l’occasione per far conoscere questa fantastica disciplina al pubblico salernitano».

L’evento è realizzato con il sostegno di Lloyd’s Baia, Fumigat disinfestazioni, Centrale del Latte (che offrirà prodotti per tutti gli atleti).