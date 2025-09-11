Salerno, Scena Teatro spalanca le sue porte: al via VIVI IL TEATRO diretto da Antonello De Rosa

di Redazione ZON

La XXIIIª edizione del laboratorio teatrale 2025/26 è inclusiva e aperta a tutti: bambini, ragazzi, adulti e persone con diverse abilità.

Previsti sei giorni di open day con lezioni gratuite per chi desidera avvicinarsi all’arte della recitazione.

Un nuovo anno accademico

Scena Teatro, l’associazione culturale salernitana che da 23 anni promuove corsi di formazione teatrale per tutte le età, riapre i battenti dopo la pausa estiva.

Il fondatore e direttore artistico Antonello De Rosa ha programmato un ciclo di incontri aperti a chiunque cerchi un approccio trasversale all’arte della recitazione.

Dal 1° settembre si sono già riaperte le classi all’Auditorium del Centro Sociale di via Cantarella (Salerno), sede centrale di Scena Teatro.

«Entriamo nel vivo del ventitreesimo anno di attività formativa teatrale – afferma Antonello De Rosa – Un’avventura partita con tre allievi in uno scantinato ed oggi con classi ben formate che da quindici anni si svolgono presso l’Auditorium Centro Sociale».

Il laboratorio è aperto a tutti, senza barriere: l’arte è contaminazione e incontro. I percorsi formativi accolgono anche le diverse abilità con programmi di reale integrazione.

«Scena Teatro è molto più di un palcoscenico: è un luogo dove si cresce, si crea e si condivide. Dopo la pandemia abbiamo riscoperto il teatro come terapia sociale, per ritrovare l’altro e le emozioni reali. Abbiamo anche firmato un contratto con il Teatro degli Eroi di Roma, il teatro francese e quello spagnolo per creare compagnie con professionisti diversamente abili».

Lunedì 15, 22 e 29 settembre 2025

17.00 – 18.00 → bambini

18.00 – 19.30 → adolescenti

Martedì 16, 23 e 30 settembre 2025

17.00 – 18.30 → professionisti

18.30 – 20.30 → universitari/ragazzi

20.30 – 22.00 → adulti

I laboratori

Bambini → gioco teatrale, basi cognitive dello spazio scenico, linguaggio del corpo.

→ gioco teatrale, basi cognitive dello spazio scenico, linguaggio del corpo. Ragazzi → esperienza formativa e socializzante, esercizi, giochi ed espressione delle attitudini artistiche.

→ esperienza formativa e socializzante, esercizi, giochi ed espressione delle attitudini artistiche. Adulti → spazio per liberare l’energia creativa e ritrovare il contatto con sé stessi.

Attività e corsi paralleli

Oltre ai percorsi recitativi, Scena Teatro propone anche corsi di:

Dizione e articolazione della parola

Canti e danze popolari

Musical

Movimento scenico

Doppiaggio cinematografico

Collaborazioni e docenti

L’anno accademico prevede collaborazioni con importanti nomi del teatro italiano e la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino.

Docenti ordinari:

Antonello De Rosa

Giorgio Borghetti

Antonella Valitutti

Tina Agrippino

Giuseppe Sartori

Margherita Rago

Ivano Schiavo

Enzo Tammurriello

Mario Guarino

Chi è Antonello De Rosa

Nato nel 1973, lavora in teatro da 37 anni. Tra i numerosi riconoscimenti spiccano il Premio Camilleri e la nomina ad Ambasciatore del teatro Sociale nel mondo.

È massimo esperto della corrente “Ruccelliana” ed esponente della Nuova Drammaturgia Teatrale. I suoi lavori sono oggetto di studio in tesi universitarie di teatro, filosofia, letteratura e scienze sociali. È inoltre esperto di teatro terapia.

Info e contatti

Tutte le informazioni al link: www.scenateatro.it

