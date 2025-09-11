Mercato San Severino, cinghiali vaganti nel centro urbano: richiesta task-force per la sicurezza
Una task-force che tuteli la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dei cinghiali.
È quanto ha richiesto il Sindaco di Mercato S.Severino, Antonio Somma, alla Regione Campania (area Agricoltura) a seguito delle diverse segnalazioni pervenute che documentavano la presenza notturna nel centro abitato di gruppi di cinghiali scesi a valle in cerca di cibo ed acqua.
La richiesta è stata inoltrata attraverso il Comando di Polizia Municipale, impegnato a fronteggiare nell’ultimo periodo un improvviso aumento delle scorrerie anche in orario serale.
«Occorrono misure stringenti per monitorare e contenere il fenomeno, per scongiurare che una di queste visite notturne in città possa sfociare in situazioni di pericolo per i cittadini, ma anche per evitare che qualche cittadino stesso, in assenza di misure preventive, possa sostituirsi alle autorità competenti ed intraprendere iniziative illegali e del tutto incontrollabili», si legge nella missiva.
Gli avvistamenti dei cinghiali selvatici sono stati geolocalizzati in Via Collina Licinella (a ridosso del Monumento ai Caduti) ed in Via Guido De Santis (zona residenziale prospiciente il Parco del Boschetto).