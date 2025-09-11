Salerno, bilancio della quarantesima rassegna “Teatro dei Barbuti” e al via “La notte dei Barbuti”

Si è appena conclusa l’edizione 2025 della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, che ha raggiunto l’importante anniversario del quarantennale. Una rassegna che ormai caratterizza l’estate salernitana, senza soluzione di continuità, da quattro decenni.

Una delle rassegne teatrali più longeve della Campania, fortemente legata a un luogo del centro storico di Salerno: l’antico slargo longobardo di Santa Maria dei Barbuti. Qui gli eventi si svolgono in uno scenario a cielo aperto, sotto le stelle e con le quinte dei palazzi antichi. Di qui anche lo slogan dell’edizione appena conclusa: “Storia di un palcoscenico”.

Un’altra appendice del Festival si apre invece nel vicino spazio di Apollonia Hub: “La notte dei Barbuti”.

La direttrice organizzativa Chiara Natella, della Bottega San Lazzaro, traccia a caldo il bilancio:

“Sedici appuntamenti, oltre 50 artisti che si sono esibiti. Il pubblico ci ha confortato con la sua presenza numerosa quasi tutte le sere, confermando la bontà di un cartellone diversificato e di qualità, dove hanno trovato spazio il teatro di tradizione, il teatro classico, le commedie, la danza, il canto e la musica. Lavoriamo tutto l’anno per selezionare le compagnie, ma questa è stata un’edizione che andava celebrata. Particolari riconoscimenti sono stati tributati ad alcuni protagonisti della rassegna: il Longobardo, ovvero un cavallo in ceramica dell’artista Nello Ferrigno.”