di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di giovedì 19 novembre 2026 sono 05, 06, 07, 09, 13, 23, 25, 39, 40, 52, 55, 59, 60, 63, 64, 70, 79, 81, 83, 85. Numero Oro 09.

I punti chiave Numero Oro: 09

Doppio Oro: 09, 79

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di giovedì 19 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 19/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 05 06 07 09 13 23 25 39 40 52 55 59 60 63 64 70 79 81 83 85 Numero Oro 09 Doppio Oro 09 79

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 20 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it