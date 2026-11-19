di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di giovedì 19 novembre 2026: ruota di Napoli 25, 59, 51, 69, 60; ruota di Roma 59, 09, 38, 51, 45; ruota di Milano 05, 23, 54, 02, 26.

I punti chiave Ruota di Napoli: 25, 59, 51, 69, 60

Ruota di Roma: 59, 09, 38, 51, 45

Ruota di Milano: 05, 23, 54, 02, 26

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di giovedì 19 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 19/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 09 79 60 54 68 Cagliari 40 39 63 54 71 Firenze 55 70 28 79 21 Genova 13 06 08 73 65 Milano 05 23 54 02 26 Napoli 25 59 51 69 60 Palermo 83 85 52 31 30 Roma 59 09 38 51 45 Torino 52 07 65 16 15 Venezia 81 64 69 42 87 Nazionale 51 89 06 25 36

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma venerdì 20 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it