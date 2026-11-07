10eLotto serale, estrazione di sabato 7 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. I numeri del 10eLotto serale di sabato 7 novembre 2026 sono 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 16, 24, 25, 26, 29, 47, 48, 52, 64, 68, 69, 79, 85. Numero Oro 64.

I punti chiave Numero Oro: 64

Doppio Oro: 64, 09

Tutti i numeri dell’estrazione del 10eLotto serale di sabato 7 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione 10eLotto di 07/11/2026: i venti numeri

Numeri vincenti 01 02 04 06 07 08 09 16 24 25 26 29 47 48 52 64 68 69 79 85 Numero Oro 64 Doppio Oro 64 09

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 10 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it