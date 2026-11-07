Lotto, estrazione di sabato 7 novembre 2026: i numeri

di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di sabato 7 novembre 2026: ruota di Napoli 09, 47, 49, 80, 57; ruota di Roma 06, 24, 85, 65, 26; ruota di Milano 16, 48, 65, 72, 44.

I punti chiave Ruota di Napoli: 09, 47, 49, 80, 57

Ruota di Roma: 06, 24, 85, 65, 26

Ruota di Milano: 16, 48, 65, 72, 44

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di sabato 7 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 07/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 64 09 01 08 12 Cagliari 79 52 86 90 87 Firenze 29 68 25 02 86 Genova 25 26 48 77 09 Milano 16 48 65 72 44 Napoli 09 47 49 80 57 Palermo 04 08 70 46 45 Roma 06 24 85 65 26 Torino 02 85 26 10 20 Venezia 07 69 28 37 82 Nazionale 75 08 82 15 47

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma martedì 10 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it