Forbidden Fruit, anticipazioni del 9 e 10 novembre 2026: il divorzio di Hasan Alì e Şahika

di Redazione ZON

In sintesi. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026, alle 14.10, con il divorzio improvviso tra Hasan Alì Kuyucu e Şahika Ekinci al centro della trama. La dizi turca è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Yıldız sospetta che Şahika abbia tentato di avvelenare Hasan Alì.

I punti chiave Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30.

Hasan Alì Kuyucu e Şahika Ekinci divorziano in modo improvviso.

Yıldız sospetta che Şahika Ekinci abbia tentato di avvelenare Hasan Alì Kuyucu.

Şahika Ekinci perde la casa e ogni risorsa economica con il divorzio e si rifugia da Ender Çelebi e Caner.

Attenzione: spoiler. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 con il divorzio improvviso tra Hasan Alì Kuyucu e Şahika Ekinci al centro della trama.

Dove e a che ora si vede Forbidden Fruit

La dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 15.30. Si può seguire anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Giorni Orario Canale Da lunedì a venerdì 14.10 Canale 5 Sabato 15.30 Canale 5

Yıldız sospetta che Şahika abbia tentato di avvelenare Hasan Alì

Dopo il divorzio, la famiglia Kuyucu cerca di capire che cosa sia successo. Yıldız arriva a pensare che Şahika abbia tentato di avvelenare Hasan Alì.

I dubbi crescono quando una vicina racconta di aver visto un’ambulanza allontanarsi dalla villa e un sacco per cadaveri essere portato via. Hasan Alì e Sedai negano ogni accusa, ma lasciano senza risposta i punti oscuri della vicenda.

Lunedì 9 novembre 2026 c’è anche un momento di commozione: Hasan Alì e Feride vanno al cimitero e ricordano la figlia Ahu.

Şahika, rimasta senza casa, pensa alla vendetta

Con il divorzio Şahika perde la casa e ogni risorsa economica. Si rifugia da Ender Çelebi e Caner e comincia a progettare la vendetta contro Hasan Alì.

Il suo piano prevede di installare dispositivi di sorveglianza nella nuova villa dell’ex marito, per raccogliere informazioni compromettenti. L’operazione non va come previsto: per un imprevisto Şahika resta chiusa per errore in una stanza con Omer.

Cagatay prepara una trappola per smascherare il padre

Cagatay è convinto che Hasan Alì abbia fatto saltare un importante affare con un’azienda coreana. Per verificare i suoi sospetti organizza una trappola e si serve dell’aiuto di Sedai, che non sa di essere coinvolta.

Hasan Alì però interviene di nuovo: ordina ai suoi uomini di bloccare l’uomo che dovrebbe incontrare Cagatay. L’appuntamento, e con lui il tentativo di far emergere la verità, finisce a rischio.

Nei giorni successivi Ender gioca su due tavoli

Nelle puntate fino a sabato 14 novembre 2026 Ender Çelebi decide di giocare sporco. Durante una discussione, Hasan Alì dice a Şahika di voler sposare proprio Ender.

Quando si rende conto di aver esagerato, l’imprenditore chiede a Ender di reggergli il gioco. Lei sembra acconsentire, ma poi rivela tutto a Şahika.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5? Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10. Il sabato la dizi turca va in onda alle 15.30. Dove si può vedere Forbidden Fruit in streaming? Forbidden Fruit si può vedere in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma offre sia la diretta sia i contenuti on demand. Cosa succede a Forbidden Fruit il 9 e 10 novembre 2026? Dopo il divorzio tra Hasan Alì Kuyucu e Şahika Ekinci, Yıldız sospetta che Şahika abbia tentato di avvelenare Hasan Alì. Şahika, rimasta senza casa, comincia a progettare la vendetta, mentre Cagatay prepara una trappola per smascherare il padre. Che cosa fa Şahika dopo il divorzio in Forbidden Fruit? Con il divorzio Şahika Ekinci perde la casa e ogni risorsa economica e si rifugia da Ender Çelebi e Caner. Progetta di installare dispositivi di sorveglianza nella nuova villa di Hasan Alì Kuyucu, ma per un imprevisto resta chiusa per errore in una stanza con Omer.