Christian De Sica: «I cinepanettoni oggi sarebbero considerati sbagliati»

di Redazione ZON

In sintesi. Christian De Sica ha detto al Festival dello Spettacolo di Milano, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, che oggi i cinepanettoni sarebbero considerati sbagliati, perché «non si possono più dire certe cose». Lo riporta ZON.it il 7 novembre 2026. Christian De Sica interpreta Ade nella serie Netflix The Label, in sei episodi.

I punti chiave Christian De Sica ha dichiarato al Festival dello Spettacolo di Milano, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, che i cinepanettoni oggi non si possono più fare.

Secondo Christian De Sica, i film della serie dei cinepanettoni sono stati una trentina.

The Label è una serie Netflix in sei episodi, diretta da Luca Miniero e ambientata nell’industria discografica italiana.

In The Label Christian De Sica interpreta Ade, patriarca di un’etichetta indipendente sull’orlo del fallimento.

Christian De Sica tornerà al cinema con Lillo Petrolo in Spie per caso – Missione Tokyo, diretto da Eros Puglielli, che potrebbe arrivare nelle sale a Natale.

Christian De Sica ha dichiarato al Festival dello Spettacolo di Milano, organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni, che i cinepanettoni oggi non si possono più fare. Il motivo, per l’attore, è che «non si possono più dire certe cose».

Perché De Sica dice che quei film oggi sarebbero sbagliati

Christian De Sica spiega così il cambio di epoca: «Se ripetessi le battute che dicevo fino a dieci anni fa, come minimo mi caccerebbero».

L’attore va oltre il tema del politicamente corretto: «Al di là del politicamente corretto, è cambiato tutto. Quei film oggi sarebbero considerati sbagliati».

Sui personaggi che ha interpretato Christian De Sica ha scherzato: «Ho sempre interpretato il mascalzone, il coatto, il volgare, ma nella vita sono educato, sono un signorino».

«Devo tutto a quei film»: l’affetto del pubblico dopo una trentina di titoli

Christian De Sica rivendica comunque il successo dei cinepanettoni, da Vacanze di Natale a Natale a Miami. Li ringrazia così: «Devo tutto a quei film, grazie a Massimo Boldi, Carlo ed Enrico Vanzina, Neri Parenti e Aurelio De Laurentiis».

Secondo l’attore, i film della serie sono stati una trentina. Dice che gli hanno dato «la notorietà e l’amore del pubblico».

Quell’affetto, racconta Christian De Sica, arriva anche dai più giovani: «Ancora oggi ragazzi più giovani dei miei figli mi chiamano zio. È una cosa meravigliosa, una frustata di vitalità».

The Label: la serie Netflix in cui De Sica interpreta Ade

Christian De Sica è protagonista di The Label, nuova serie Netflix in sei episodi diretta da Luca Miniero e ambientata nell’industria discografica italiana. L’attore interpreta Ade, patriarca di un’etichetta indipendente sull’orlo del fallimento.

Christian De Sica descrive così il suo personaggio: «È un vecchio industriale del disco in disgrazia perché un suo artista è arrivato settimo al Festival di Sanremo e lui ne soffre moltissimo». Aggiunge che Ade è «un personaggio un po’ antiquato».

Il figlio di Ade è interpretato da Claudio Santamaria e vuole mettere il padre da parte. La serie racconta lo scontro tra tre generazioni della stessa famiglia, con Sofia Conti nel ruolo della nipote Celeste.

Nel cast di The Label ci sono anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti e Martina Gatti. Secondo De Sica, alcune scene sono state girate durante l’ultimo Festival di Sanremo. L’attore definisce la serie «un’alchimia tra commedia e musica».

Il ritorno al cinema con Lillo Petrolo

Christian De Sica tornerà anche al cinema con Lillo Petrolo in Spie per caso – Missione Tokyo, commedia action diretta da Eros Puglielli. Il film potrebbe arrivare nelle sale a Natale.

Domande frequenti Perché Christian De Sica dice che i cinepanettoni non si possono più fare? Secondo Christian De Sica, oggi «non si possono più dire certe cose». L’attore ha spiegato al Festival dello Spettacolo di Milano che, se ripetesse le battute di dieci anni fa, «come minimo mi caccerebbero», e che quei film oggi sarebbero considerati sbagliati. Quanti cinepanettoni ha fatto Christian De Sica? Secondo Christian De Sica, i film della serie dei cinepanettoni sono stati una trentina, da Vacanze di Natale a Natale a Miami. L’attore dice che gli hanno dato «la notorietà e l’amore del pubblico». Di cosa parla The Label, la serie Netflix con Christian De Sica? The Label è una serie Netflix in sei episodi, diretta da Luca Miniero e ambientata nell’industria discografica italiana. Racconta lo scontro tra tre generazioni della stessa famiglia: Ade, patriarca di un’etichetta indipendente sull’orlo del fallimento, suo figlio e la nipote Celeste. Chi c’è nel cast di The Label? Christian De Sica interpreta Ade, Claudio Santamaria è il figlio di Ade e Sofia Conti è la nipote Celeste. Nel cast ci sono anche Cristiana Capotondi, Ornella Muti e Martina Gatti. Quando esce Spie per caso – Missione Tokyo con Christian De Sica? Spie per caso – Missione Tokyo è una commedia action diretta da Eros Puglielli, con Christian De Sica e Lillo Petrolo. Il film potrebbe arrivare nelle sale a Natale, ma una data di uscita precisa non è indicata.