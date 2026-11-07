Sebastián Lelio è morto a 52 anni: chi era il regista cileno premio Oscar per «Una donna fantastica»

di Redazione ZON

In sintesi. Il regista cileno Sebastián Lelio è morto a 52 anni; la famiglia ha dato l’annuncio il 6 novembre 2026, parlando di «motivi di salute». Secondo i media cileni, Lelio è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Las Condes, quartiere di Santiago del Cile. Nel 2018 Lelio aveva vinto l’Oscar per «Una donna fantastica».

I punti chiave Sebastián Lelio è morto a 52 anni: la famiglia ha dato l’annuncio il 6 novembre 2026, parlando di «motivi di salute».

Sebastián Lelio ha vinto nel 2018 l’Oscar come miglior film straniero con «Una donna fantastica», che ha per protagonista Daniela Vega.

Sebastián Lelio è stato il primo regista cileno a vincere l’Oscar.

Sebastián Lelio stava girando «Chilean Poet», adattamento dell’omonimo romanzo di Alejandro Zambra, al momento della morte.

Sebastián Lelio ha diretto Rachel Weisz in «Disobedience» (2017), Julianne Moore in «Gloria Bell» (2018) e Florence Pugh ne «Il prodigio» (2022).

Il regista cileno Sebastián Lelio è morto a 52 anni. La famiglia ha dato l’annuncio il 6 novembre 2026, parlando di «motivi di salute». Nel 2018 Lelio aveva vinto l’Oscar come miglior film straniero con «Una donna fantastica».

L’annuncio è arrivato con un messaggio su Instagram della compagna, l’attrice Amalia Kassai: «Stiamo attraversando un momento di grande dolore e la sua memoria rimarrà per sempre tra noi».

Secondo i media cileni, Lelio è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Las Condes, quartiere orientale di Santiago del Cile. Al momento della morte stava girando «Chilean Poet», adattamento dell’omonimo romanzo di Alejandro Zambra.

Perché «Una donna fantastica» ha segnato la storia del cinema cileno

Con l’Oscar del 2018 Lelio è diventato il primo regista cileno a vincere la statuetta. Il film ha per protagonista Daniela Vega nel ruolo di Marina, una donna transgender che perde il compagno Orlando.

Prima di quel traguardo c’era stato «Gloria», il suo quarto film. Nel 2012 ha vinto il premio Film in Progress al Festival di San Sebastián. Nel 2013 è stato presentato al Festival di Berlino, dove Paulina García ha ricevuto il premio come migliore attrice.

Dagli esordi in Cile ai film con Julianne Moore, Rachel Weisz e Florence Pugh

Lelio ha esordito nel 2005 con «La sagrada familia», presentato al Festival di San Sebastián. Il film è stato girato in tre giorni, montato in quasi un anno e proiettato in oltre cento festival.

«El año del tigre» è stato presentato al Festival di Locarno nel 2011. La storia è ambientata dopo il terremoto del Cile del 2010 e segue un prigioniero evaso che attraversa le zone più colpite.

Nella carriera internazionale ha diretto Rachel Weisz in «Disobedience» (2017), Julianne Moore in «Gloria Bell» (2018) e Florence Pugh ne «Il prodigio» (2022).

Nato in Argentina, cresciuto in Cile: la questione della nazionalità

Lelio è nato a Mendoza, in Argentina. A due anni si è trasferito con la madre cilena, Valeria, a Viña del Mar, in Cile.

Dopo l’Oscar la stampa argentina lo ha definito «il regista argentino che ha vinto l’Oscar». Nel febbraio 2018, in un’intervista a Clarín, Lelio ha precisato: «Sono nato in Argentina ma tecnicamente non sono argentino, sono cileno. Mio padre biologico è argentino ma sono cresciuto in Cile».

Nel 2024 Lelio ha guidato, insieme ad altri cineasti, una petizione contro i piani del presidente argentino Javier Milei di tagliare i finanziamenti all’Incaa, l’istituto nazionale di cinema e arti audiovisuali dell’Argentina.