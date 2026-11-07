Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 9 al 14 novembre 2026: Susen vuole confessare, Kaan muore dopo la caduta

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, Susen vuole confessare a Omer la verità sulla morte di Kadir. Il 10 novembre 2026 Kaan muore dopo una caduta dal ballatoio della scuola. Susen sopravvive con alcune fratture.

I punti chiave Il 9 novembre 2026 Susen decide di raccontare a Omer la verità sulla morte di Kadir.

Il 10 novembre 2026 Kaan e Susen cadono dal ballatoio della scuola: Kaan muore, Susen riporta alcune fratture.

L’11 novembre 2026, dopo un salto temporale di un mese, Susen torna a scuola.

Il 13 novembre 2026 Sengul aggiunge insetticida a un dolce e viene portata in caserma e poi in carcere.

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, con una puntata in prima serata il 12 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Tutto per la mia famiglia dal 9 al 14 novembre 2026 Susen vuole raccontare a Omer la verità su Kadir, ma Kaan muore dopo una caduta.

Perché Susen decide di parlare il 9 novembre 2026

Nella puntata di lunedì 9 novembre 2026 Susen, tormentata dai sensi di colpa, decide di raccontare tutto a Omer sulla morte di Kadir. A riaprire la questione è un compito assegnato dalla professoressa Filiz, che rischia di riportare alla luce la verità.

Nello stesso episodio Nebahat vuole vendicarsi dell’ex marito Akif e svelare ai fratelli Eren le sue responsabilità nelle tragedie della famiglia. Kaan viene a saperlo e avverte Akif. Akif minaccia di consegnare alla polizia l’oggetto con cui Nebahat ha colpito Resul, causandone la morte, e Nebahat resta in silenzio.

Cosa succede il 10 novembre 2026 sul ballatoio della scuola

Martedì 10 novembre 2026 Kaan cerca in ogni modo di impedire a Susen di confessare, perché la verità potrebbe compromettere Akif. Durante un confronto nella caffetteria della scuola, Kaan e Susen cadono dal ballatoio e vengono portati d’urgenza in ospedale.

Susen sopravvive e riporta alcune fratture. Kaan muore per le conseguenze della caduta. Akif, fuori di sé, si scaglia contro il preside Burak, mentre Doruk riflette sul rapporto complicato che ha sempre avuto con Kaan.

Che cosa cambia dopo il salto temporale di un mese

Mercoledì 11 novembre 2026, dopo un salto temporale di un mese, Susen torna a scuola. Tolga pretende che si chiarisca cosa sia accaduto il giorno dell’incidente, e la discussione con i compagni degenera in una rissa. Ayla interviene e minaccia provvedimenti disciplinari severi.

Doruk preferisce non alimentare i sospetti sulla morte di Kaan, perché vuole proteggere Susen. Intanto Orhan si è allontanato da Sengul ed è ospite di Gonul, che gli ha offerto una stanza e un lavoro nel suo ristorante.

Gli altri colpi di scena fino al 14 novembre 2026

Data Cosa succede Giovedì 12 novembre 2026 Doruk organizza una sorpresa per Emel, Omer rovescia la merce di Ogulcan e i due litigano. Venerdì 13 novembre 2026 Sengul aggiunge insetticida a un dolce: Emel, Omer, Aybike e Ogulcan finiscono in ospedale e lei viene arrestata. Sabato 14 novembre 2026 Akif e Suzan annunciano le nozze, Doruk lascia la cena.

Giovedì 12 novembre 2026 Doruk scopre che Emel desidera un paio di scarpe con le luci, troppo costose per gli Eren. Si accorda con una commessa per far credere alla bambina di essere la trentesima cliente del negozio. Omer, invece, scopre che Ogulcan vende ancora cozze per strada nonostante le minacce di alcuni criminali della zona.

Venerdì 13 novembre 2026 Sengul, gelosa del rapporto tra il marito Orhan e Gonul, manomette il dessert che Gonul offre ai ragazzi. Tutti si salvano. Sengul viene portata in caserma e poi in carcere, dove subisce l’ostilità di una compagna di cella.

Sabato 14 novembre 2026 Doruk va a cena con il padre Akif e trova anche Suzan e Harika. Akif e Suzan dicono di volersi sposare la settimana successiva e di aver comprato una casa con una stanza per lui. Doruk risponde di avere già una casa e se ne va.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia e dove rivederla

La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 nel pomeriggio, dal lunedì al sabato. Giovedì 12 novembre 2026 è prevista anche una puntata in prima serata. Gli episodi si possono recuperare gratis in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Resta aperta una domanda: Susen riuscirà a mantenere il silenzio su Kadir, oppure Omer scoprirà la verità?

Domande frequenti Cosa succede a Susen in Tutto per la mia famiglia il 9 novembre 2026? Nella puntata del 9 novembre 2026 Susen, tormentata dai sensi di colpa, decide di raccontare tutto a Omer sulla morte di Kadir. A riaprire la questione è un compito assegnato dalla professoressa Filiz, che rischia di riportare alla luce la verità. Chi muore in Tutto per la mia famiglia dal 9 al 14 novembre 2026? Kaan muore il 10 novembre 2026 per le conseguenze della caduta dal ballatoio della scuola. Nella stessa caduta Susen sopravvive e riporta alcune fratture. Quando va in onda Tutto per la mia famiglia su Canale 5? La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 nel pomeriggio, dal lunedì al sabato. Giovedì 12 novembre 2026 è prevista anche una puntata in prima serata. Dove vedere in streaming Tutto per la mia famiglia? Gli episodi di Tutto per la mia famiglia si possono recuperare gratis in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Cosa fa Sengul il 13 novembre 2026 in Tutto per la mia famiglia? Il 13 novembre 2026 Sengul, gelosa del rapporto tra il marito Orhan e Gonul, manomette il dessert che Gonul offre ai ragazzi aggiungendo insetticida. Tutti si salvano, e Sengul viene portata in caserma e poi in carcere.

Immagine di repertorio

Fonte: Ultime Notizie Flash