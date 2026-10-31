Racconto di una notte, anticipazioni dell’8 novembre su Canale 5: Ferman scopre la verità sulle sue origini e Canfeza viene sequestrata

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di «Racconto di una notte» in onda su Canale 5 domenica 8 novembre 2026 alle 21.20, Mahir scopre che lo zio Ferman ha inscenato il proprio rapimento per estorcere denaro al padre, Ferman scopre di non essere figlio naturale di Asaf e Afet, e Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto dopo il compleanno a sorpresa.

I punti chiave Canale 5 trasmette una nuova puntata di «Racconto di una notte» domenica 8 novembre 2026 alle 21.20, in prima serata.

Nella puntata dell’8 novembre 2026 Ferman inscena il proprio rapimento per estorcere denaro al padre Asaf, dopo il blocco dei conti correnti.

Nella puntata dell’8 novembre 2026 Mahir e Canfeza decidono di provare ad avere un figlio, e Mahir organizza per il compleanno di Canfeza una sorpresa con un camper in riva al mare.

Nella puntata dell’8 novembre 2026 Efsane viene investita da un’auto e finisce in terapia intensiva, mentre la sua bambina nasce con un parto d’urgenza.

Nel finale della puntata dell’8 novembre 2026 Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, e Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto mentre è al telefono con Mahir.

Attenzione: spoiler. Domenica 8 novembre 2026 alle 21.20 Canale 5 trasmette in prima serata una nuova puntata di «Racconto di una notte». Tra rapimenti, test del DNA e un compleanno sorpresa, la serata si chiude con un sequestro.

«Racconto di una notte» è una dizi turca, cioè una serie televisiva prodotta in Turchia, costruita attorno a una storia di vendetta. I protagonisti sono gli attori Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, che interpretano Mahir e Canfeza.

Il finto rapimento di Ferman sconvolge la famiglia Yilmaz

Nella puntata di «Racconto di una notte» dell’8 novembre 2026, Mahir sta cercando di capire cosa leghi Ozan, Rasit e Handan quando la madre Sureyya lo chiama: il nonno ha avuto un malore. Arrivato alla villa, Mahir scopre che lo zio Ferman è stato rapito.

Alla villa Mahir trova anche Seref, venuto a chiedere la mano di Sureyya. Lo scontro degenera e la rabbia di Mahir provoca un mancamento a Seref. Poco dopo Mahir organizza il salvataggio di Ferman, ma scopre che lo zio ha inscenato il sequestro per estorcere denaro al padre, dopo il blocco dei conti correnti.

Canfeza intanto cerca Ferman in auto insieme a Sureyya e Afet. Inesperta alla guida, accetta l’aiuto di uno sconosciuto, che le ruba la vettura e fugge con Afet a bordo. Mahir e Ferman raggiungono poi Canfeza e Sureyya in commissariato.

Mahir e Canfeza decidono di provare ad avere un figlio

Canfeza racconta a Mahir un ricordo d’infanzia doloroso: la bicicletta che desiderava da bambina e che il padre non le ha mai regalato. Nella stessa conversazione la coppia parla di futuro e decide di provare ad avere un figlio.

Felek, a casa di Mahir e Canfeza per aiutare con le pulizie, riceve da un corriere un pacco misterioso. Salih e Mahir scoprono che Ozan ha fatto visita a Selim in carcere e attendono l’esito della riesumazione della tomba. Ozan propone a Kursat di mettersi in affari, mentre Ferman porta in laboratorio i campioni per il DNA di Afet e Asaf.

Asaf telefona a Mahir e gli propone di lasciare il lavoro per guidare ufficialmente la famiglia Yilmaz. Mahir resta turbato dalla proposta, ma non intende abbandonare le indagini, perché si sente a un passo dalla verità.

Il compleanno di Canfeza e le rivelazioni del finale

Per il compleanno di Canfeza, Mahir organizza una sorpresa: un camper in riva al mare, la famiglia riunita e il regalo che lei aspettava da tempo.

Asaf incontra in segreto Efsane e le offre una grossa somma di denaro perché si allontani per sempre da Ferman. Efsane rifiuta e, mentre attraversa la strada, viene investita da un’auto. In ospedale la sua bambina nasce con un parto d’urgenza, mentre Efsane, in condizioni critiche, viene trasferita in terapia intensiva.

Nel finale Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim, ma le anticipazioni non rivelano quale sia. Canfeza, al telefono con Mahir, viene sequestrata da uno sconosciuto.

Cosa resta da scoprire

Le anticipazioni non svelano il contenuto del pacco ricevuto da Felek, l’identità dell’uomo che rapisce Canfeza né la sorte di Afet dopo il furto dell’auto. Le risposte arriveranno nelle prossime puntate su Canale 5.

Domande frequenti A che ora va in onda Racconto di una notte domenica 8 novembre? La puntata di «Racconto di una notte» di domenica 8 novembre 2026 va in onda su Canale 5 alle 21.20, in prima serata. Chi ha rapito Ferman in Racconto di una notte? Nella puntata di «Racconto di una notte» dell’8 novembre 2026, il rapimento di Ferman si rivela un falso. Ferman ha inscenato il sequestro per estorcere denaro al padre Asaf, dopo il blocco dei conti correnti. Chi rapisce Canfeza in Racconto di una notte? Nel finale della puntata di «Racconto di una notte» dell’8 novembre 2026, Canfeza viene sequestrata da uno sconosciuto mentre è al telefono con Mahir. Le anticipazioni non rivelano l’identità del rapitore. Ferman è il figlio di Asaf e Afet in Racconto di una notte? No. Nella puntata di «Racconto di una notte» dell’8 novembre 2026, Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet, dopo aver portato in laboratorio i campioni per il test del DNA. Chi sono i protagonisti di Racconto di una notte? «Racconto di una notte» è una dizi turca, cioè una serie televisiva prodotta in Turchia, costruita attorno a una storia di vendetta. I protagonisti sono gli attori Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun, che interpretano Mahir e Canfeza.

Immagine di repertorio

Fonte: TV Sorrisi e Canzoni · Newsroom Italia