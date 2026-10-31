Beautiful, puntata del 31 ottobre 2026: i Forrester perdono l’azienda. Dove rivederla gratis

di Redazione ZON

In sintesi. La puntata di Beautiful trasmessa da Canale 5 sabato 31 ottobre 2026 si può rivedere gratis in streaming sulla piattaforma video di Mediaset. Nell’episodio la famiglia Forrester perde il controllo della propria azienda dopo un colpo di mano di Carter e Hope, e Carter restituisce a Hope il ruolo che ricopriva in precedenza.

I punti chiave La puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 è andata in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre 2026.

Nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 Carter e Hope tolgono ai Forrester il controllo dell’azienda di famiglia.

Nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 Carter rilancia i suoi progetti per l’azienda e restituisce a Hope il suo ruolo precedente.

La replica della puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 è disponibile gratis in streaming sulla piattaforma video di Mediaset.

Sulla piattaforma video di Mediaset Beautiful compare con il titolo originale americano, The Bold and the Beautiful, e anche gli episodi precedenti si rivedono gratis.

La puntata di Beautiful andata in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre 2026 si può rivedere gratis in streaming sulla piattaforma video di Mediaset. Al centro dell’episodio c’è la famiglia Forrester, che ha perso il controllo della propria azienda.

Che cosa succede nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026

Nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026, Carter e Hope hanno messo a segno un colpo di mano che ha tolto l’azienda di famiglia ai Forrester. La famiglia Forrester vive la perdita della società come un vero e proprio tradimento.

Nell’episodio di Beautiful del 31 ottobre 2026, Carter rilancia i suoi progetti per l’azienda. Nella stessa puntata Carter restituisce a Hope il ruolo che ricopriva in precedenza. Il materiale disponibile non specifica di quale incarico si tratti.

Dove rivedere Beautiful in streaming e quanto costa

L’episodio inedito di Beautiful trasmesso da Canale 5 il 31 ottobre 2026 è disponibile in replica streaming sulla piattaforma video di Mediaset. La visione è gratuita.

Chi ha perso più di una puntata di Beautiful può recuperarle tutte nella pagina dedicata alla serie, che sulla piattaforma di Mediaset compare con il titolo originale americano, The Bold and the Beautiful. Anche gli episodi precedenti si possono rivedere gratis.

Voce Dettaglio Serie Beautiful (The Bold and the Beautiful) Data della puntata Sabato 31 ottobre 2026 Canale Canale 5 Orario di messa in onda Non indicato nel materiale disponibile Replica Streaming sulla piattaforma video di Mediaset Costo Gratuito

Cosa resta da capire dopo la puntata del 31 ottobre 2026

La puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 lascia aperta la reazione della famiglia Forrester alla perdita dell’azienda. Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful non sono ancora disponibili nel materiale a disposizione della redazione.

Domande frequenti Dove posso rivedere la puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026? La puntata di Beautiful trasmessa da Canale 5 sabato 31 ottobre 2026 è disponibile in replica streaming sulla piattaforma video di Mediaset. La visione è gratuita. Cosa succede nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026? Nella puntata di Beautiful del 31 ottobre 2026 la famiglia Forrester perde il controllo della propria azienda dopo un colpo di mano di Carter e Hope. I Forrester vivono la perdita della società come un tradimento. Carter rilancia i suoi progetti per l’azienda e restituisce a Hope il ruolo che ricopriva in precedenza. Rivedere Beautiful in streaming costa qualcosa? No, la replica in streaming di Beautiful sulla piattaforma video di Mediaset è gratuita. Anche gli episodi precedenti della serie si possono rivedere gratis. Con che nome si trova Beautiful sulla piattaforma di Mediaset? Sulla piattaforma video di Mediaset la serie Beautiful compare con il titolo originale americano, The Bold and the Beautiful. Nella pagina dedicata alla serie si possono recuperare tutte le puntate perse.