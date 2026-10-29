Beautiful, anticipazioni del 29 ottobre 2026: Ridge lascia Brooke, che non caccia Hope di casa

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Ridge se ne va dopo che Brooke si rifiuta di cacciare di casa la figlia Hope. Ridge è furioso perché Hope e Carter hanno preso il controllo della Forrester Creations, l’azienda di moda al centro della soap. Nella stessa puntata Hope e Carter festeggiano come nuovi dirigenti.

I punti chiave Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Ridge chiede a Brooke di cacciare di casa la figlia Hope.

Brooke rifiuta la richiesta di Ridge e sceglie di tenere Hope con sé.

Dopo il rifiuto di Brooke, Ridge decide di andarsene.

Hope e Carter hanno preso il controllo della Forrester Creations e nella puntata del 29 ottobre 2026 festeggiano come nuovi dirigenti.

Le anticipazioni di Beautiful del 29 ottobre 2026 non chiariscono se Ridge lasci solo la casa o anche la relazione con Brooke.

Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre Ridge se ne va dopo che Brooke si è rifiutata di allontanare da casa la figlia Hope. Il motivo dello scontro è il colpo di mano con cui Hope e Carter hanno preso il controllo della Forrester Creations.

Perché Ridge decide di andarsene

Ridge pretende che Brooke cacci Hope dalla propria casa. Lo stilista è furioso per l’operazione con cui Hope e Carter si sono impadroniti della Forrester Creations, l’azienda di moda al centro della soap.

Brooke non cede alla richiesta di Ridge e sceglie di tenere Hope con sé. Davanti a questo rifiuto, Ridge decide di andarsene. Le anticipazioni del 29 ottobre non chiariscono se l’addio riguardi solo la casa o anche la relazione con Brooke.

Hope e Carter festeggiano la conquista della Forrester Creations

Mentre la coppia formata da Ridge e Brooke va in crisi, Hope e Carter brindano al loro successo. Nella puntata del 29 ottobre i due si presentano come i nuovi dirigenti della Forrester Creations.

Le anticipazioni disponibili non spiegano nel dettaglio come Hope e Carter abbiano ottenuto il controllo dell’azienda. Non dicono nemmeno quale sarà la prima mossa dei due alla guida della casa di moda.

Cosa resta da capire nelle prossime puntate

Le anticipazioni sul 29 ottobre lasciano aperte due domande. La prima riguarda la reazione di Ridge alla perdita dell’azienda. La seconda riguarda il futuro del rapporto tra Brooke e Hope dopo la rottura con Ridge. Gli sviluppi arriveranno con le anticipazioni delle puntate successive.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful il 29 ottobre? Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Brooke si rifiuta di cacciare di casa la figlia Hope e Ridge se ne va. Nella stessa puntata Hope e Carter festeggiano la presa della Forrester Creations. Perché Ridge lascia Brooke a Beautiful? A Beautiful Ridge se ne va perché Brooke rifiuta di allontanare da casa la figlia Hope. Ridge è furioso con Hope per l’operazione con cui Hope e Carter hanno preso il controllo della Forrester Creations. Ridge e Brooke si lasciano davvero a Beautiful? Le anticipazioni di Beautiful del 29 ottobre 2026 dicono che Ridge se ne va dopo il rifiuto di Brooke di cacciare Hope. Le anticipazioni non chiariscono se l’addio di Ridge riguardi solo la casa o anche la relazione con Brooke. Chi controlla la Forrester Creations a Beautiful? Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Hope e Carter controllano la Forrester Creations e si presentano come i nuovi dirigenti dell’azienda di moda. Le anticipazioni non spiegano nel dettaglio come Hope e Carter abbiano ottenuto il controllo.