My Sweet Lie, anticipazioni 29 ottobre: Suna e Nejat si fidanzano ufficialmente

Nella puntata di My Sweet Lie del 29 ottobre 2026 Suna e Nejat ufficializzano il loro fidanzamento. Berrin chiede a Sevket la mano di Suna a nome di Nejat, secondo la tradizione.

La puntata di My Sweet Lie del 29 ottobre 2026 si può vedere in esclusiva su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset. L’orario di pubblicazione sulla piattaforma non è stato comunicato.

Chi chiede la mano di Suna in My Sweet Lie?

In My Sweet Lie è Berrin a chiedere a Sevket la mano di Suna a nome di Nejat, seguendo la tradizione. Il gesto di Berrin rende pubblica e ufficiale l’unione tra Suna e Nejat.