My Sweet Lie, 22 ottobre: la conferenza stampa di Nejat e dove rivedere l’episodio 59

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio 59 della soap turca My Sweet Lie, nella puntata di giovedì 22 ottobre 2026, Nejat convoca una conferenza stampa per rivelare la verità su Suna e Kayra. Il giornalista Hilmi complica l’incontro con domande scomode e insinuazioni su Suna, per provocare Nejat secondo le anticipazioni. La puntata è indicata come disponibile in replica streaming tra i video Mediaset.

I punti chiave La puntata di My Sweet Lie di giovedì 22 ottobre 2026 corrisponde all’episodio 59 della soap turca.

Nell’episodio 59 di My Sweet Lie, Nejat convoca una conferenza stampa per rivelare la verità sul rapporto tra Suna e Kayra.

Durante la conferenza stampa di Nejat, il giornalista Hilmi rivolge domande scomode e lancia insinuazioni su Suna con lo scopo, secondo le anticipazioni, di provocare Nejat.

Le anticipazioni sull’episodio 59 di My Sweet Lie non rivelano quale sia la verità su Suna e Kayra né come reagisca Nejat alle provocazioni di Hilmi.

L’episodio 59 di My Sweet Lie del 22 ottobre 2026 è indicato come disponibile in replica streaming tra i video Mediaset.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie di giovedì 22 ottobre 2026, l’episodio 59, Nejat convoca una conferenza stampa per rivelare la verità su Suna e Kayra. L’incontro con i giornalisti però non va come previsto.

Cosa succede nella puntata del 22 ottobre di My Sweet Lie

Nell’episodio 59 della soap turca My Sweet Lie, Nejat sceglie di parlare pubblicamente. Davanti alla stampa vuole chiarire una volta per tutte la verità sul rapporto tra Suna e Kayra.

A complicare la conferenza stampa di Nejat in My Sweet Lie è Hilmi, un giornalista. Hilmi rivolge domande scomode e lancia insinuazioni su Suna. Lo scopo del giornalista, secondo le anticipazioni, è provocare Nejat.

Le anticipazioni disponibili sull’episodio 59 di My Sweet Lie non dicono quale sia la verità rivelata da Nejat su Suna e Kayra. Non è noto nemmeno come reagisca Nejat alle provocazioni di Hilmi.

Dove rivedere la puntata di My Sweet Lie del 22 ottobre

La puntata di My Sweet Lie del 22 ottobre 2026 è indicata come disponibile in replica streaming tra i video Mediaset. Chi l’ha persa in diretta può quindi recuperare l’episodio 59 online.

Serie Data Episodio Replica My Sweet Lie giovedì 22 ottobre 2026 59 streaming, video Mediaset

Il materiale disponibile non indica il canale televisivo né l’orario di messa in onda di My Sweet Lie. Non è stato reso noto nemmeno fino a quando la replica dell’episodio 59 resterà disponibile in streaming.

Cosa resta da scoprire nei prossimi episodi di My Sweet Lie

Dopo la conferenza stampa dell’episodio 59, la domanda aperta per il pubblico di My Sweet Lie riguarda le conseguenze delle insinuazioni del giornalista Hilmi su Suna. Le anticipazioni delle puntate successive al 22 ottobre 2026 non sono ancora contenute nel materiale disponibile.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata di My Sweet Lie del 22 ottobre 2026? Nell’episodio 59 di My Sweet Lie, in programma giovedì 22 ottobre 2026, Nejat convoca una conferenza stampa per rivelare la verità su Suna e Kayra. Il giornalista Hilmi interviene con domande scomode e insinuazioni su Suna, con lo scopo di provocare Nejat secondo le anticipazioni. Dove posso rivedere la puntata di My Sweet Lie del 22 ottobre? L’episodio 59 di My Sweet Lie, andato in onda giovedì 22 ottobre 2026, è indicato come disponibile in replica streaming tra i video Mediaset. Non è stato reso noto fino a quando la replica resterà disponibile. Chi è Hilmi in My Sweet Lie? Hilmi è un giornalista che compare nell’episodio 59 della soap turca My Sweet Lie, in programma il 22 ottobre 2026. Durante la conferenza stampa di Nejat, Hilmi rivolge domande scomode e lancia insinuazioni su Suna per provocare Nejat. Qual è la verità che Nejat rivela su Suna e Kayra in My Sweet Lie? Le anticipazioni disponibili sull’episodio 59 di My Sweet Lie, in programma il 22 ottobre 2026, non dicono quale sia la verità rivelata da Nejat su Suna e Kayra. Non è noto nemmeno come Nejat reagisca alle provocazioni del giornalista Hilmi.