Eliminare i duplicati in Excel con Copilot: cosa funziona davvero

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo la documentazione Microsoft di ottobre 2026, Copilot in Excel non ha un comando ufficiale per eliminare i duplicati. La chat trova ed evidenzia le righe doppie. La skill @clean-data, ancora in distribuzione, segnala i valori duplicati e propone correzioni. Per cancellare davvero le righe doppie serve il comando classico «Dati» > «Rimuovi duplicati», disponibile anche senza Copilot.

I punti chiave Secondo la documentazione di ottobre 2026, Microsoft non ha pubblicato un prompt ufficiale per eliminare le righe doppie con la chat di Copilot in Excel.

Copilot in Excel funziona solo su file .xlsx, .xlsb o .xlsm salvati su OneDrive o SharePoint con il Salvataggio automatico attivo. Il formato .xls non è supportato.

La funzione Clean Data di Copilot uniforma testo incoerente, formati numerici e spazi in più. Nella versione descritta dalla pagina di supporto Microsoft non cancella le righe doppie.

Il comando «Rimuovi duplicati» di Excel tiene la prima occorrenza di ogni valore ed elimina le altre identiche, senza bisogno di Copilot.

A ottobre 2026 Microsoft 365 Premium costa 219 euro l’anno, oppure 169 euro il primo anno con l’offerta di aggiornamento.

Copilot in Excel non ha un comando ufficiale «rimuovi duplicati». Puoi però chiedergli in chat di trovare ed evidenziare le righe doppie. La nuova competenza @clean-data, in distribuzione e non ancora disponibile per tutti, segnala i valori duplicati e propone correzioni da approvare. Per cancellare davvero le righe doppie, il metodo ufficiale resta il comando «Dati» > «Rimuovi duplicati», che funziona anche senza Copilot.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa serve per usare Copilot in Excel

Copilot richiede un abbonamento Microsoft 365 che lo includa. Se l’icona di Copilot non compare, l’IA potrebbe mancare dal tuo piano oppure essere bloccata dalle impostazioni della tua organizzazione, se usi un account di lavoro o di scuola.

Questi sono i requisiti indicati da Microsoft:

Versioni: Excel per Microsoft 365 su Windows e su Mac, Excel per iPad ed Excel per il web.

Excel per Microsoft 365 su Windows e su Mac, Excel per iPad ed Excel per il web. File: formati .xlsx, .xlsb e .xlsm. Il vecchio formato .xls non è supportato.

formati .xlsx, .xlsb e .xlsm. Il vecchio formato .xls non è supportato. Salvataggio: il file deve stare su OneDrive (o SharePoint) con il Salvataggio automatico attivo. Su un file salvato solo sul computer, Copilot non funziona.

il file deve stare su OneDrive (o SharePoint) con il Salvataggio automatico attivo. Su un file salvato solo sul computer, Copilot non funziona. Dati: conviene metterli in una tabella o in un intervallo con le intestazioni di colonna.

conviene metterli in una tabella o in un intervallo con le intestazioni di colonna. Lingua: Microsoft avverte che la pulizia dei dati dà i risultati migliori in inglese.

Quale metodo scegliere per i duplicati

Esistono quattro strade, e fanno cose diverse. La tabella riassume cosa promette ciascuna, secondo la documentazione Microsoft di ottobre 2026.

Metodo Cosa fa Serve Copilot Cancella le righe doppie Chat di Copilot Trova, evidenzia, ordina e filtra i dati su richiesta Sì Non documentato da Microsoft Skill @clean-data Controlla spazi, formati, date, valori duplicati e tipi di dato sbagliati, poi propone correzioni Sì (in distribuzione) Propone correzioni che scegli tu Pulsante Clean Data Uniforma testo incoerente, formati numerici e spazi in più Sì No, nella versione documentata dal supporto Rimuovi duplicati Tiene la prima occorrenza ed elimina le altre identiche No Sì

Come trovare i duplicati con la chat di Copilot

La chat è il modo più diretto per farti indicare i doppioni prima di decidere cosa farne. Copilot lavora con le funzioni già presenti in Excel, quindi il risultato resta modificabile come qualsiasi altra formattazione o filtro.

Apri il file salvato su OneDrive o SharePoint. Seleziona l’icona di Copilot per aprire il riquadro della chat. A seconda della versione, l’icona si trova nella scheda «Home» della barra multifunzione oppure nell’angolo in basso a destra della finestra di Excel. Scrivi la richiesta. Per esempio: Evidenzia le righe duplicate nella colonna Email oppure Filtra la tabella per mostrare solo i clienti che compaiono più di una volta. Leggi la descrizione della modifica che Copilot propone nel riquadro. Seleziona «Applica» per vederla nel foglio.

Copilot non cambia nulla da solo: la modifica arriva sul foglio solo quando selezioni «Applica». Microsoft non ha pubblicato un prompt ufficiale per eliminare le righe doppie con la chat. Per questo conviene usarla per individuarle e poi cancellarle con il comando classico.

Come usare la skill @clean-data

La competenza clean-data è attiva in automatico in Copilot in Excel, ma Microsoft la sta distribuendo a poco a poco e potrebbe non essere ancora disponibile sul tuo account. È l’unico strumento di Copilot che, secondo la documentazione, cerca esplicitamente anche i valori duplicati.

Apri il riquadro di Copilot. Scrivi @clean-data nel prompt oppure scegli la skill dal menu «Skills». Leggi il resoconto: Copilot spiega cosa ha trovato (spazi in più, formati di testo e numeri incoerenti, date incoerenti, valori duplicati, valori salvati con il tipo di dato sbagliato). Scegli quali correzioni applicare e quali scartare.

Se non la trovi, controlla nella finestra «Manage plugins & skills», cartella «Data and Analysis». Se lì non compare, la distribuzione non ha ancora raggiunto il tuo account.

Come unificare le voci scritte in modi diversi con Clean Data

Spesso i doppioni non sono identici. «Excel», «EXCEL» ed «Excel.» per il comando Rimuovi duplicati sono tre valori diversi, e nessuno viene eliminato. Clean Data serve proprio a uniformarli prima.

Gli esempi citati da Microsoft rendono l’idea: «Microsoft Excel» con spazi in più, «Excel, EXCEL, excel» con maiuscole diverse, «5, five, 5.0» per lo stesso numero. Clean Data trova anche le colonne in cui celle in formato Testo sono mescolate a celle in formato Numero e aiuta a convertirle.

Metti i dati in una tabella o in un intervallo con le intestazioni. Vai alla scheda «Dati» e seleziona «Clean Data». Guarda i problemi segnalati da Copilot: spaziatura, numeri, formattazione e ortografia. Per ogni suggerimento seleziona «Apply» per accettarlo o «Ignore» per tenere il testo originale.

I nomi dei pulsanti sono quelli della documentazione in inglese. Nella versione italiana di Excel potrebbero comparire tradotti.

Secondo Punto Informatico, la nuova versione di Clean Data, in arrivo da ottobre 2026, trova anche i record duplicati. L’esempio di Microsoft è una colonna con «USA», «US» e «United States». La pagina di supporto, però, descrive ancora solo tre tipi di suggerimento: testo, formato numerico e spazi. Verifica cosa propone la tua versione.

Come cancellare davvero le righe doppie con Rimuovi duplicati

È il comando di Excel che esiste da sempre e non richiede Copilot. Excel tiene la prima occorrenza di ogni valore ed elimina le altre identiche, solo dentro l’intervallo o la tabella che hai selezionato.

Prima di eliminare, puoi controllare i doppioni:

Seleziona le celle da controllare. Nella scheda «Home», gruppo «Stile», usa «Formattazione condizionale» per evidenziare i valori duplicati.

Poi cancellali:

Copia i dati originali in un altro foglio o in un’altra cartella di lavoro, come consiglia Microsoft. Seleziona l’intervallo di celle oppure clicca su una cella qualsiasi dentro la tabella. Nella scheda «Dati» seleziona «Rimuovi duplicati». Conferma. Se il risultato non ti convince, premi «Annulla».

Il comando funziona anche in Excel per il web.

Un esempio pratico: una lista clienti con doppioni

Immagina un elenco clienti importato da un file CSV, con la colonna Paese che contiene «USA», «US» e «United States», e nomi scritti a volte in maiuscolo e a volte con spazi in più.

Salva il file su OneDrive in formato .xlsx e trasforma i dati in una tabella con le intestazioni. Usa «Clean Data» (o @clean-data, se disponibile) per uniformare maiuscole, spazi e varianti dello stesso valore. Chiedi a Copilot in chat di evidenziare le righe duplicate e controlla il risultato. Fai una copia del foglio e lancia «Dati» > «Rimuovi duplicati».

Così il comando classico trova come identiche righe che prima differivano solo per una maiuscola o uno spazio.

Errori comuni e limiti da conoscere

Copilot non risponde: quasi sempre il file non è su OneDrive, il Salvataggio automatico è spento o il file è in formato .xls.

quasi sempre il file non è su OneDrive, il Salvataggio automatico è spento o il file è in formato .xls. Clean Data non c’è: la funzione è riservata ai clienti Copilot, è disponibile in Excel per il web e per Windows e arriva gradualmente. In alcuni paesi o regioni potrebbe non esserci ancora.

la funzione è riservata ai clienti Copilot, è disponibile in Excel per il web e per Windows e arriva gradualmente. In alcuni paesi o regioni potrebbe non esserci ancora. Risultati imprecisi: Microsoft indica che la pulizia funziona meglio con dati in inglese.

Microsoft indica che la pulizia funziona meglio con dati in inglese. Tabelle pivot: Excel non riesce a evidenziare i duplicati nell’area Valori di una tabella pivot. Lavora sui dati di origine.

Excel non riesce a evidenziare i duplicati nell’area Valori di una tabella pivot. Lavora sui dati di origine. Abbonamento condiviso: nei piani Family, Premium e Pro le funzioni di IA spettano solo al titolare dell’abbonamento, non agli altri membri.

Alcuni blog riportano un limite di 2 milioni di celle per Copilot in Excel, ma Microsoft non lo ha confermato.

Quanto costa Copilot in Excel in Italia

In Italia Copilot è incluso nei piani consumer Microsoft 365 Personal e Family, con un tetto mensile di crediti IA. Dal 9 ottobre 2026 Family e Personal condividono spazio di archiviazione e crediti IA, e lo spazio è sceso a 2 TB condivisi tra i membri. Controlla prezzo e crediti aggiornati nella pagina del tuo abbonamento.

A ottobre 2026 Microsoft 365 Premium costa 219 euro l’anno, 169 euro il primo anno con l’offerta di aggiornamento, e prevede limiti di utilizzo dell’IA più ampi. Per Excel il comando «Rimuovi duplicati» resta comunque disponibile senza alcun piano con Copilot.

Domande frequenti Copilot può eliminare le righe duplicate in Excel? Secondo la documentazione Microsoft di ottobre 2026, la chat di Copilot in Excel può trovare, evidenziare e filtrare le righe duplicate, ma non esiste un prompt ufficiale per eliminarle. Per cancellare le righe doppie il metodo ufficiale resta il comando «Dati» > «Rimuovi duplicati» di Excel. Perché Copilot non funziona sul mio file Excel? Copilot in Excel funziona solo su file salvati su OneDrive o SharePoint con il Salvataggio automatico attivo, nei formati .xlsx, .xlsb o .xlsm. Su un file salvato solo sul computer o in formato .xls Copilot non risponde. Con un account di lavoro o di scuola, Copilot può anche essere bloccato dalle impostazioni dell’organizzazione. Come si usa @clean-data in Excel? Nel riquadro di Copilot in Excel si scrive @clean-data nel prompt, oppure si sceglie la skill dal menu «Skills». Copilot segnala spazi in più, formati incoerenti, date incoerenti, valori duplicati e tipi di dato sbagliati, poi propone correzioni da approvare una per una. A ottobre 2026 Microsoft distribuisce la skill gradualmente, quindi potrebbe non essere ancora disponibile su ogni account. Perché Rimuovi duplicati non elimina valori come Excel ed EXCEL? Il comando «Rimuovi duplicati» di Excel considera diversi valori come «Excel», «EXCEL» ed «Excel.», quindi non ne elimina nessuno. Per questo conviene prima uniformare le voci con la funzione Clean Data di Copilot e poi lanciare «Rimuovi duplicati». Serve Copilot per rimuovere i duplicati in Excel? No: il comando «Dati» > «Rimuovi duplicati» di Excel funziona senza alcun piano Microsoft 365 che includa Copilot, anche in Excel per il web. Microsoft consiglia di copiare i dati originali in un altro foglio prima di usarlo.

Fonte: Microsoft Support –