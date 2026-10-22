Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 novembre: Riccardo alle vendite, scontro tra Valter ed Elisa

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 11 in onda su Rai 1 alle 16:10 dal 2 al 6 novembre 2026, Roberto presenta Riccardo come nuovo direttore commerciale del grande magazzino, la campagna «Ad Occhi Chiusi» si rivela un successo, Lia riabbraccia il padre Carmine Mandalà e Valter si scontra duramente con la madre Elisa.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore 11 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1, salvo variazioni di palinsesto, ed è disponibile anche su RaiPlay.

Lunedì 2 novembre 2026 Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale del Paradiso.

Venerdì 6 novembre 2026 la campagna «Ad Occhi Chiusi», ideata da Riccardo, si rivela un successo.

Venerdì 6 novembre 2026 Lia riabbraccia il padre, Carmine Mandalà, grazie all’aiuto di Matteo.

La puntata del 6 novembre 2026 si chiude con uno scontro tra Valter ed Elisa, dopo che Valter scopre la cena di Elisa con Cesare.

Attenzione: spoiler. Dal 2 al 6 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore 11 presenta un nuovo direttore commerciale, lancia la campagna «Ad Occhi Chiusi» e chiude la settimana con un duro scontro tra Valter ed Elisa.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1, salvo variazioni di palinsesto. La stagione Daily 9 è partita lunedì 7 settembre 2026. Tutte le puntate sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai, che richiede la creazione di un account.

Giorno Snodo principale Lunedì 2 novembre Riccardo presentato come direttore commerciale Martedì 3 novembre Nuovo problema alla casa-famiglia Mercoledì 4 novembre Salta la cena di lavoro al Circolo Giovedì 5 novembre Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo Venerdì 6 novembre Lia riabbraccia il padre, lite tra Valter ed Elisa

Riccardo prende in mano le vendite del Paradiso

Lunedì 2 novembre 2026 Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale del Paradiso. Nella stessa puntata Valter scopre che Simona ha deciso di lasciare la danza e prova a farle cambiare idea. Odile affronta un serio problema alla casa-famiglia e Matteo le suggerisce una soluzione.

Martedì 3 novembre 2026 alla casa-famiglia, oltre alle pulci, emerge un secondo problema. Riccardo trova l’idea per lanciare la collezione natalizia e Landi vuole organizzare una cena di lavoro al Circolo. Elisa vede in Matteo un argine all’indole ribelle di Lia, mentre Iacopo prepara la mostra dedicata a suo padre e Diana vuole dimostrare il proprio valore alla madre.

Mercoledì 4 novembre 2026 Botteri dubita della campagna «Ad Occhi Chiusi» proposta da Riccardo, ma Delia gli dà un consiglio utile. Valter chiede aiuto alle Veneri per convincere Simona ad allenarsi, e lei la prende male. Matteo fa a Marcello una rivelazione sul padre di Lia. L’annullamento della cena di lavoro cambia del tutto la serata di Elisa.

La festa per Simona e il ritorno del padre di Lia

Giovedì 5 novembre 2026 Marcello ripara il guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste per pagare le spese. Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo grazie a Diana, sospetta però un ruolo di Carla e prende le distanze dalla cugina. Irene scopre che Simona è una vera ballerina. Matteo racconta a Marcello l’incontro con Carmine Mandalà, padre di Lia, e i suoi dubbi su di lui.

Venerdì 6 novembre 2026 la campagna «Ad Occhi Chiusi» è un successo. Roberto si unisce a Irene, Johnny e Valter nella sorpresa per Simona. Marcello propone a Odile di dotare la casa-famiglia di elettrodomestici di ultima generazione. Grazie a Matteo, Lia riabbraccia il padre. Riccardo riceve una telefonata che lo getta nello sconforto.

La mossa di Adelaide sui suoi soldi, due settimane prima

Nella puntata del 23 ottobre 2026 de Il Paradiso delle Signore, Adelaide mette in gioco il proprio denaro. Le anticipazioni disponibili non precisano in quale operazione investa, per quale ragione né con quali conseguenze. Non è stato reso noto se la scelta di Adelaide abbia ricadute sulle trame della settimana dal 2 al 6 novembre.

Cosa resta aperto dopo venerdì 6 novembre

La puntata del 6 novembre 2026 si chiude con Valter che scopre la cena tra Elisa e Cesare: tra madre e figlio la lite degenera in uno scontro lacerante. Restano da chiarire il contenuto della telefonata ricevuta da Riccardo e la reale affidabilità di Carmine Mandalà. Le anticipazioni della settimana successiva non sono ancora state diffuse.

Domande frequenti A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai 1? Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1, salvo variazioni di palinsesto. La stagione Daily 9 è partita lunedì 7 settembre 2026. Dove si può vedere Il Paradiso delle Signore in streaming? Tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore sono disponibili in streaming e on demand su RaiPlay. RaiPlay è la piattaforma gratuita della Rai e per usarla bisogna creare un account. Chi è il nuovo direttore commerciale del Paradiso delle Signore? Nella puntata di lunedì 2 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore, Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale del grande magazzino. Nella stessa settimana Riccardo propone la campagna «Ad Occhi Chiusi», che venerdì 6 novembre 2026 si rivela un successo. Come finisce la settimana dal 2 al 6 novembre del Paradiso delle Signore? La puntata del 6 novembre 2026 de Il Paradiso delle Signore si chiude con Valter che scopre la cena tra sua madre Elisa e Cesare. Tra madre e figlio la lite degenera in uno scontro lacerante. Chi è il padre di Lia nel Paradiso delle Signore? Nel Paradiso delle Signore il padre di Lia si chiama Carmine Mandalà. Venerdì 6 novembre 2026 Lia lo riabbraccia grazie a Matteo, che però ha espresso a Marcello dubbi sulla sua affidabilità.

Immagine di repertorio

Fonte: Tvserial.it · Zazoom Social News