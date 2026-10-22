Dimissioni online: come darle dal sito del Ministero, passo passo

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei dipendenti del settore privato sono valide solo se inviate con il modulo online del Ministero del Lavoro. Il lavoratore accede con SPID o CIE al servizio «Dimissioni volontarie – Comunicazione», oppure si rivolge a un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro. La revoca è possibile entro 7 giorni dall’invio.

I punti chiave Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dei dipendenti del settore privato sono valide solo se inviate con il modulo online del Ministero del Lavoro, come previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Il lavoratore può inviare le dimissioni online da solo, accedendo con SPID o CIE al servizio «Dimissioni volontarie – Comunicazione», oppure tramite un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro, firmando una delega.

Secondo l’INPS la data di decorrenza delle dimissioni è il giorno dopo l’ultimo giorno di lavoro: chi lavora fino a venerdì 30 ottobre 2026 indica sabato 31 ottobre 2026.

Il lavoratore può revocare dimissioni e risoluzione consensuale entro 7 giorni dall’invio, con la stessa procedura online e il tipo di comunicazione «Revoca».

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori domestici, cioè colf e badanti, non usano la procedura delle dimissioni online.

Se lavori nel settore privato, dal 12 marzo 2016 dimissioni e risoluzione consensuale sono valide solo se inviate con il modulo online del Ministero del Lavoro. Puoi farlo da solo, entrando con SPID o CIE nel servizio «Dimissioni volontarie – Comunicazione», oppure tramite un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro. Dopo l’invio hai 7 giorni per revocarle.

Chi deve usare la procedura online e chi no

L’obbligo arriva dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le regole operative sono nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Lo scopo è contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”, cioè le lettere firmate al momento dell’assunzione e usate poi dal datore di lavoro.

La procedura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Ne sono esclusi:

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

il lavoro domestico, quindi colf e badanti;

le dimissioni e le risoluzioni consensuali firmate nelle sedi di conciliazione (art. 2113 del codice civile, quarto comma);

quelle firmate davanti alle Commissioni di certificazione.

Cosa serve

Per fare da solo: SPID oppure CIE (Carta d’identità elettronica).

SPID oppure CIE (Carta d’identità elettronica). Per farti aiutare: nessuna credenziale digitale; dovrai però firmare una delega generata dal sistema del Ministero.

nessuna credenziale digitale; dovrai però firmare una delega generata dal sistema del Ministero. Se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008: data di inizio, tipo di contratto e dati del datore di lavoro, in particolare il suo indirizzo email o PEC.

data di inizio, tipo di contratto e dati del datore di lavoro, in particolare il suo indirizzo email o PEC. La data del tuo ultimo giorno di lavoro, che ti serve per calcolare la decorrenza.

Sulla CNS (Carta nazionale dei servizi) c’è un dubbio: alcune guide private la indicano come valida, ma le pagine ufficiali del Ministero e dell’INPS consultate a ottobre 2026 citano solo SPID e CIE.

Da soli o con un soggetto abilitato: le differenze

Aspetto Da solo online Tramite soggetto abilitato Credenziali SPID o CIE Non servono Chi compila e invia Tu, dal portale del Ministero Il soggetto abilitato, con i tuoi dati Cosa firmi Nulla di cartaceo Una delega prodotta dal sistema del Ministero A chi rivolgersi Nessuno Patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La seconda strada è utile se non hai SPID o CIE, o se preferisci che qualcuno controlli i dati prima dell’invio.

Come inviare le dimissioni online, passo passo

Vai sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro, servizi.lavoro.gov.it, e cerca il servizio «Dimissioni volontarie – Comunicazione». Lo stesso servizio è indicato anche nella scheda dell’INPS dedicata alle dimissioni volontarie. Accedi con SPID o CIE. Anche se parti dal sito del Ministero, per l’autenticazione vieni reindirizzato al sistema di accesso dell’INPS: è normale. Apri il modulo online. Il sistema recupera in automatico i dati del rapporto di lavoro dalle Comunicazioni Obbligatorie, cioè le comunicazioni che il datore invia quando ti assume. Se il rapporto è iniziato prima del 2008, inserisci tu data di inizio, tipo di contratto e dati del datore di lavoro, compreso il suo indirizzo email o PEC. Nell’ultima parte del modulo scegli il tipo di comunicazione (per esempio «Dimissioni Volontarie») e indica la data di decorrenza: il giorno dopo il tuo ultimo giorno di lavoro. Salva e invia il modulo. Il sistema gli assegna una data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo: conservali entrambi come prova dell’invio.

Le pagine ufficiali non riportano i nomi esatti dei menu e dei pulsanti del portale dopo il login, e le guide private usano diciture diverse tra loro. Se non trovi una voce, segui le indicazioni a schermo del servizio.

Il sistema invia anche notifiche tramite l’app IO, per esempio quando viene inserita una nuova dimissione.

Cosa c’è nel modulo

Il facsimile ufficiale del «Modulo Recesso Rapporto di Lavoro» è diviso in cinque sezioni:

Lavoratore Datore di Lavoro Rapporto di Lavoro Recesso dal rapporto di lavoro Dati Invio

Come tipo di comunicazione puoi scegliere tra Dimissioni Volontarie, Risoluzione consensuale, Revoca e Giusta Causa. La scelta va fatta con attenzione: per capire quale si adatta al tuo caso, soprattutto per la giusta causa, conviene sentire un patronato, un sindacato o un consulente del lavoro.

Che data di decorrenza devo indicare?

Secondo l’INPS la data di decorrenza è il giorno dopo il tuo ultimo giorno di lavoro. Esempio: se lavori fino a venerdì 30 ottobre 2026, la decorrenza è sabato 31 ottobre 2026.

Alcune guide private indicano invece l’ultimo giorno di lavoro. Le fonti non concordano: va seguita l’indicazione ufficiale dell’INPS.

Posso ripensarci dopo aver inviato le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dall’invio. La revoca si fa con la stessa procedura online: nel modulo c’è il tipo di comunicazione «Revoca». Vale sia per le dimissioni sia per la risoluzione consensuale.

Passati i 7 giorni puoi inviare nuove dimissioni per lo stesso rapporto di lavoro, ma queste non saranno più revocabili. Le pagine ufficiali non descrivono passo per passo come si compila la revoca nel portale: se hai dubbi, fatti aiutare da un soggetto abilitato.

Il datore di lavoro vede il modulo?

Sì. Il datore di lavoro può consultare i moduli che riguardano la sua azienda, ma solo in lettura: non può modificarli. Lo stesso vale per le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Gravidanza e figli fino a tre anni: serve la convalida

Per le lavoratrici in gravidanza e per i genitori con figli fino a tre anni, le dimissioni vanno convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro. L’unico documento ministeriale che ne parla è datato: cita ancora la vecchia sigla DTL e il PIN INPS, che non si usa più.

A ottobre 2026 non risulta una pagina ufficiale aggiornata dell’Ispettorato su questa convalida. Prima di muoverti, chiedi la procedura attuale alla sede dell’Ispettorato o a un patronato.

Cosa succede se smetto di presentarmi al lavoro?

Esistono le cosiddette dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’art. 19 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro). Se l’assenza ingiustificata supera il termine previsto dal contratto collettivo o, se il contratto non ne indica uno, i 15 giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato.

In quel caso il rapporto si considera chiuso per volontà del lavoratore, salvo verifica dell’Ispettorato. Secondo il Ministero, il limite dei 15 giorni vale solo se il contratto collettivo non prevede altro. I chiarimenti sono nella circolare ministeriale n. 6 del 27 marzo 2025.

La regola non si applica se l’assenza dipende da forza maggiore o da un fatto imputabile al datore di lavoro, e il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicarne i motivi. Per valutare un caso concreto serve un consulente del lavoro, un sindacato o un patronato.

Errori comuni da evitare

Consegnare solo una lettera al datore. Nel privato, senza il modulo online le dimissioni non sono valide.

Nel privato, senza il modulo online le dimissioni non sono valide. Sbagliare la decorrenza. Va indicato il giorno dopo l’ultimo giorno di lavoro, non l’ultimo giorno.

Va indicato il giorno dopo l’ultimo giorno di lavoro, non l’ultimo giorno. Non conservare marca temporale e codice identificativo. Sono la prova che hai inviato il modulo e quando.

Sono la prova che hai inviato il modulo e quando. Lasciar passare i 7 giorni se hai cambiato idea. Dopo, la revoca non è più possibile.

Dopo, la revoca non è più possibile. Usare la procedura quando non serve. Dipendenti pubblici e lavoratori domestici seguono altre strade.

Cosa fare dopo l’invio

Tieni d’occhio l’app IO, dove arrivano le notifiche del sistema, e salva una copia del modulo con il codice identificativo. Se nei 7 giorni successivi cambi idea, invia la revoca con la stessa procedura. Per questioni economiche o contrattuali legate all’uscita dall’azienda, rivolgiti a un sindacato, a un patronato o a un consulente del lavoro.