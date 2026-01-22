Multe ai turisti stranieri a Salerno: verbali verso l’estero e gestione delle riscossioni

di Marisa Fava

L’aumento dei flussi turistici ha avuto un effetto collaterale che pochi notano: le contravvenzioni non “si fermano” ai confini della città. Nel periodo di maggiore affluenza, infatti, una parte significativa delle sanzioni ha riguardato automobilisti residenti all’estero, con numeri che – secondo quanto riportato da un approfondimento di stampa – sfiorano le duemila contestazioni tra fine autunno e gennaio.

Il dato si inserisce in un quadro già molto intenso sul fronte dei controlli: il 2025, sempre secondo la stessa ricostruzione, è stato un anno particolarmente “pesante” per quantità di verbali complessivi.

Verbali “internazionali”: come funziona la notifica

Quando la sanzione viene elevata a un cittadino residente fuori dall’Italia, la pratica non resta sospesa. Il recupero e la gestione delle notifiche verso l’estero possono essere affidati a soggetti specializzati in riscossioni internazionali: nel caso di Salerno, dagli atti pubblici consultabili sul portale appalti del Comune risulta un affidamento a NIVI CREDIT SRL per servizi di notifica e recupero crediti internazionali collegati a infrazioni al Codice della Strada. (C.d.S.)

Da dove arrivano più spesso i trasgressori

Nella stessa ricostruzione giornalistica, tra i visitatori più frequentemente sanzionati figurano soprattutto turisti provenienti da Spagna e Francia. Un fenomeno legato anche alla pressione sulla mobilità urbana: ZTL, soste irregolari e accessi in aree congestionate diventano più frequenti nelle settimane in cui la città è piena di visitatori.

Tra accoglienza e regole: la “seconda faccia” del boom turistico

Il punto, per molti addetti ai lavori, è trovare un equilibrio: promuovere l’immagine di Salerno come città attrattiva e al tempo stesso rendere più chiari percorsi, parcheggi, segnaletica e regole della sosta, così da limitare errori (e contenziosi) soprattutto per chi non conosce la viabilità locale.