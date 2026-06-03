3 Giugno 2026 - 11:45
Baronissi, arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio
L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Rinvenute sostanze del tipo crack, cocaina ed eroina
Baronissi, arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino.
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria operante, l’uomo sarebbe stato individuato in possesso di varie quantità di sostanza stupefacente.
Nel corso dell’attività, i militari avrebbero rinvenuto sostanze del tipo crack, cocaina ed eroina. L’arresto è avvenuto a Baronissi nella giornata del 1° giugno.
L’indagato è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come previsto dalla legge, resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.