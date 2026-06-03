UNISA presenta il programma per il Benessere Psicologico: conferenza stampa al campus di Fisciano

di Marisa Fava

L’Università degli Studi di Salerno presenta il programma “UNISA per il Benessere Psicologico”. L’appuntamento è in programma giovedì 4 giugno alle ore 10.30 presso la Sala Stampa “B. Agnes” del campus di Fisciano, dove si terrà la conferenza stampa dedicata all’illustrazione delle nuove iniziative rivolte alla comunità universitaria.

La promozione del benessere della persona e la prevenzione del disagio rappresentano oggi una priorità strategica per il sistema universitario. In quest’ottica, l’Ateneo salernitano ha adottato un Sistema integrato di promozione della qualità della vita, della partecipazione, della prevenzione e del counseling psicologico.

Il programma “UNISA per il Benessere Psicologico”

Nel corso della conferenza sarà presentato il nuovo programma, articolato in due macro-aree: il Piano di Azioni Integrate “Star Bene inCampus” e il Servizio di Counseling Psicologico “Take Care”.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere l’intera comunità universitaria e si rivolge a studenti, personale docente e personale tecnico-amministrativo, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico, favorire l’inclusione e offrire strumenti di supporto e ascolto.

La conferenza stampa

Alla presentazione interverranno il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, e il Delegato al Benessere e Counseling Psicologico, Mauro Cozzolino.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare alla comunità universitaria e agli organi di informazione gli obiettivi, le finalità e l’organizzazione del programma “UNISA per il Benessere Psicologico”, che punta a rafforzare le politiche di prevenzione e sostegno all’interno dell’Ateneo.