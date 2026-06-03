Festa della Repubblica a Salerno: cerimonia in Piazza della Libertà tra studenti, tricolore e istituzioni

di Marisa Fava

Salerno ha celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una cerimonia solenne in Piazza della Libertà. Una mattinata di istituzioni, studenti, musica e simboli tricolore, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

La manifestazione si è aperta con l’alzabandiera solenne. Il Comando dei Vigili del Fuoco ha effettuato la calata e lo srotolamento della bandiera italiana sulla facciata della torre della Prefettura, lato lungomare, dove il Tricolore resterà esposto per l’intera giornata in omaggio alla Repubblica.

Studenti protagonisti con “Adotta un articolo”

Cuore della cerimonia sono stati i giovani studenti salernitani, coinvolti nell’iniziativa promossa dalla Prefettura “Adotta un articolo”, pensata per stimolare una riflessione sui valori e sui principi della Costituzione italiana.

Alla manifestazione hanno partecipato, insieme ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, le scolaresche del Liceo Torquato Tasso, del Convitto Nazionale Statale Torquato Tasso, del Liceo Statale Francesco De Sanctis, del Liceo Statale Sabatini-Menna, dell’Istituto IPSEOA Roberto Virtuoso e l’orchestra del Liceo Statale Alfano I, che ha accompagnato l’intera mattinata.

Per l’ottantesimo anniversario della Repubblica, il maestro Daniele Gibboni, accompagnato dal maestro Nicola Tommasini, ha eseguito al violino una parafrasi di Buon compleanno Italia, dedicata alla ricorrenza.

Il seggio del 1946 e l’omaggio dal mare

Durante la cerimonia gli studenti hanno ricreato simbolicamente un seggio elettorale del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, invitando autorità e cittadini a rivivere il momento storico che portò alla nascita della Repubblica.

L’omaggio è arrivato anche dal mare, con le imbarcazioni della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto posizionate nello specchio d’acqua antistante Piazza della Libertà. Al termine della manifestazione sono stati accesi fumogeni tricolore, che hanno attirato l’attenzione dei presenti.

Le parole del Prefetto Esposito

Nel corso della cerimonia il prefetto Francesco Esposito ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica.

«La Repubblica, da quel lontano 2 giugno 1946, rappresenta la storia degli italiani e della loro libertà. È la storia della ricostruzione, delle fatiche, dei sacrifici, spesso delle sofferenze, di tanti che emigrarono, di chi si trasferì da Sud a Nord, dalle campagne alle città, animando un periodo di sviluppo che non ha avuto eguali».

Il prefetto ha poi richiamato il valore della Costituzione, definita, riprendendo le parole del Presidente Carlo Azeglio Ciampi, la nostra “Bibbia civile”: un testo guida da custodire e da vivere attraverso comportamenti, scelte e responsabilità quotidiane.

La cerimonia ha rappresentato anche la prima uscita pubblica per il nuovo vicesindaco di Salerno, Claudio Savastano, presente tra le autorità in Piazza della Libertà.