Premio artistico letterario Città di Tramonti: cerimonia il 28 dicembre

di Marisa Fava

Il Premio artistico letterario Città di Tramonti torna con la sua XVI edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’area costiera e dei territori interni. La manifestazione è dedicata alla memoria di P.T., giovane con disabilità che nella poesia e nella lettura aveva trovato un linguaggio capace di trasformare le difficoltà in forza interiore e desiderio di condivisione.

Nato dal basso e cresciuto negli anni grazie alla partecipazione di artisti, studenti e comunità locali, il concorso promuove la cultura come strumento di relazione, crescita e miglioramento della qualità della vita, valorizzando le produzioni artistiche e letterarie in un contesto che unisce identità e futuro.

Premio artistico letterario Città di Tramonti: data e luogo della cerimonia

La cerimonia di premiazione del Premio artistico letterario Città di Tramonti è in programma sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 16.00, presso l’Aula consiliare del Comune di Tramonti. L’evento si inserisce nel cartellone di “Sinfonia. Itinerari tra storia e cultura”, un percorso che mette in rete più comuni tra costa e aree interne con l’obiettivo di accendere i riflettori su tradizioni, patrimonio culturale e tipicità locali.

Il progetto è sostenuto da un finanziamento regionale dedicato ai percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici, con l’intento di arricchire l’offerta e promuovere esperienze capaci di coinvolgere attivamente visitatori e comunità ospitanti.

Le categorie del concorso

Il concorso prevede tre categorie, ciascuna articolata in due sezioni dedicate a letteratura e arti visive, per favorire la partecipazione di adulti e scuole, con linguaggi differenti e approcci creativi.

Il tema 2025: la Pace come valore concreto

Il filo conduttore di questa edizione è la Pace, proposta non come concetto astratto ma come condizione possibile, costruita nei rapporti sociali e nella convivenza quotidiana, oltre che nelle dinamiche geopolitiche. In un periodo storico attraversato da tensioni e conflitti, il Premio artistico letterario Città di Tramonti invita a raccontare la Pace attraverso l’arte e la letteratura, dando voce a chi continua a credere in equità, diritti e responsabilità condivisa.

La scelta del tema mira anche a sensibilizzare le nuove generazioni, chiamate a interpretare la Pace come gesto, visione e impegno, capace di attraversare i linguaggi creativi e trasformarsi in messaggio collettivo.

Il programma del 28 dicembre tra libri, ospiti e premi speciali

La giornata di premiazione sarà arricchita da momenti dedicati alle scuole, da un salotto culturale e da ospiti provenienti da ambiti diversi. In programma la presentazione di un volume firmato da P.C., dedicato alla storia delle nazionali giovanili italiane di calcio, con la partecipazione di B.G., figura nota del panorama sportivo.

Previsti inoltre riconoscimenti speciali: un Premio alla carriera sarà assegnato allo scrittore M.D.G., mentre un Premio speciale per la Pace andrà a don M.P., parroco impegnato in battaglie civili e sociali. A completare il programma, la presenza dell’artista C.M., percussionista e musicista, ospite della cerimonia con un momento dedicato alla musica come linguaggio universale.

Una manifestazione che unisce memoria, comunità e futuro

Con la XVI edizione, il Premio artistico letterario Città di Tramonti rinnova la sua vocazione: custodire la memoria di P.T. e trasformarla in energia culturale, aprendo spazi di partecipazione e creatività per artisti e studenti. Un’occasione per ribadire che la cultura, quando è condivisa, diventa strumento di comunità, dialogo e crescita.