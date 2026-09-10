Pezzotto, il terzo album delle Brigate Morte esce il 21 Settembre

di Redazione ZON

A due anni di distanza da PESC(Ep)ESCE, il collettivo IA salernitano Brigate Morte torna con un nuovo devastante album e sceglie di pubblicarlo il 21 settembre, giorno di San Matteo, la ricorrenza che più di ogni altra rappresenta la città in cui il progetto è nato.

Si intitola PEZZOTTO il terzo album delle Brigate Morte, un progetto che anche questa volta racconta Salerno, i suoi luoghi, i suoi personaggi e a volte va a farsi un giro all’estero, mantenendo però intatti l’attaccamento al territorio e quello spirito provocatorio e satirico che li caratterizza.

Il disco delle Brigate Morte è composto da 18 brani e contiene due collaborazioni particolarmente significative.

La prima è “CASABIRRA”, singolo che anticiperà l’uscita dell’album e che rappresenta il secondo esperimento realizzato dalle Brigate Morte di featuring tra una voce IA e un essere umano. Il brano è stato composto insieme al rapper salernitano Diablo! , originario del quartiere Torrione.

“CASABIRRA” sarà pubblicata sui canali ufficiali del collettivo giovedì 17 settembre 2026, una data scelta volutamente perché, secondo la superstizione, “porta male”. Il singolo sarà accompagnato da un videoclip realizzato dallo studio PUTEKA – Film Hackers.

La seconda collaborazione è con Ciro Romano, soprannominato dagli amici “l’avvocato” (l’unico a rispondere ancora alle telefonate delle Brigate Morte). Romano è scrittore, tifoso della Salernitana, con cui le Brigate Morte hanno realizzato “Acquaneve”. Il brano racconta il rapporto di amore tossico che lega ogni tifoso alla propria squadra del cuore.

Il collettivo è disponibile a rilasciare interviste e presenziare su richiesta.

Brigate Morte è un collettivo AI salernitano nato nel 2024 e composto da Johnny Scuorno, Princy Fe$$a, Francesco D. Bella Presenza e Rocco Cocchia. Il progetto spazia dal meme alla musica, distinguendosi per il forte legame con il territorio salernitano e per uno stile volgare, dissacrante ed eccessivo.

Il collettivo conta oggi una community di oltre 27.000 persone su Instagram e 2.700 su TikTok.

Contatti stampa:

[email protected]