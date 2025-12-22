Premio letterario a Salerno: riconoscimento a una silloge poetica ancora inedita

di Marisa Fava

Un evento dedicato alla scrittura e alla tradizione natalizia, ma con uno sguardo contemporaneo sulla cultura e sui linguaggi artistici. Si è tenuta in città la cerimonia conclusiva del concorso letterario “La magia del Natale di ogni tempo”, appuntamento che ha riunito autori, appassionati e operatori del mondo culturale in una cornice particolarmente partecipata.

Nel corso della premiazione, il Premio d’Onore è stato assegnato a M. C. per la silloge poetica “L’Attesa”, un lavoro ancora inedito che ha convinto la giuria per intensità espressiva, sensibilità narrativa e capacità di restituire, attraverso i versi, emozioni e riflessioni legate al tempo dell’attesa e del desiderio.

Premio letterario a Salerno e progetto multimediale in crescita

Il riconoscimento ottenuto non riguarda soltanto la qualità letteraria dell’opera, ma accende i riflettori su un percorso creativo più ampio. “L’Attesa”, infatti, è al centro di un progetto multimediale in fase di sviluppo, costruito per far dialogare poesia, interpretazione vocale e musica.

Il lavoro nasce dalla collaborazione tra l’autrice e due professionisti del panorama artistico, con l’obiettivo di trasformare i testi in una forma performativa e immersiva. Un’operazione che mira a rendere la poesia ancora più accessibile e condivisibile, dando nuova vita ai versi attraverso la dimensione sonora e interpretativa.

Le parole dell’autrice durante la cerimonia

Nel corso dell’incontro, M. C. ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra alla base del progetto. Il premio è stato definito come un incoraggiamento a proseguire su una strada che unisce ricerca artistica e relazione umana, valorizzando l’idea di cultura come esperienza collettiva.

L’autrice ha inoltre evidenziato come la collaborazione avviata lo scorso anno abbia contribuito a rafforzare un percorso condiviso, capace di far crescere il progetto non solo sul piano artistico ma anche personale, in un clima di fiducia reciproca.

Salerno e la cultura: un segnale importante

Il concorso ha ribadito, ancora una volta, il ruolo di Salerno come città attenta alla promozione culturale. Premiare un’opera non ancora pubblicata significa riconoscere valore al processo creativo e alla scrittura come energia viva, capace di parlare al presente e di aprirsi a forme nuove di racconto.

