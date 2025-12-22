Padel solidale a Pellezzano: il torneo Telethon che unisce sport e ricerca

di Marisa Fava

Pellezzano – Il padel come linguaggio comune, capace di mettere insieme competizione, partecipazione e un obiettivo che va oltre il campo. È questo lo spirito della prima edizione del trofeo “Città di Pellezzano – Telethon Edition”, andato in scena nella mattinata di domenica 21 dicembre presso il centro sportivo di Casignano.

L’iniziativa, promossa da un’associazione sportiva locale in collaborazione con una scuola calcio del territorio, ha avuto un traguardo chiaro: sostenere la ricerca scientifica attraverso Telethon, trasformando ogni match in un piccolo contributo concreto a favore di progetti e cure future.

Padel solidale a Pellezzano: il torneo e la finale

In campo si sono affrontate otto coppie, accomunate da un clima positivo e da un’energia che ha accompagnato l’intera mattinata. A imporsi nella sfida conclusiva è stata la coppia composta da M. P. e P. R., che ha superato in finale B. M. e G. M. al termine di un confronto combattuto e seguito da un pubblico partecipe.

Al di là del risultato sportivo, ciò che ha colpito è stata la cornice: un evento curato, ordinato, con un messaggio semplice ma potente. Iniziative come questa dimostrano che il padel – oggi tra le discipline più praticate – può diventare anche strumento di comunità, capace di creare legami e generare valore sociale.

Sport e beneficenza: quando il padel diventa comunità

Durante la premiazione, gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di fare rete tra realtà sportive e associazionismo. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai partner che hanno sostenuto la giornata con premi e supporto logistico, contribuendo alla buona riuscita dell’iniziativa.

Il trofeo “Città di Pellezzano – Telethon Edition” si candida così a diventare un appuntamento da ripetere: un format semplice, replicabile e con un impatto reale, perché ogni iscrizione e ogni partecipazione hanno alimentato la raccolta fondi destinata alla ricerca.