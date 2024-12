Telethon 2024: Presentato il Programma Ufficiale a Pellezzano

di Redazione ZON

Questa mattina, presso il Comune di Pellezzano, è stato presentato ufficialmente il programma completo dell’edizione Telethon 2024, durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco Morra e del Consigliere Comunale Marco Rago, coordinatore della Sezione Telethon Pellezzano.

L’edizione di quest’anno, che prenderà il via sabato 14 dicembre, culminerà con una cena di Gala presso il ristorante “A Casa di Anna” domenica 22 dicembre.

Un appuntamento consolidato “Un appuntamento ormai consuetudinario per il nostro territorio”, ha dichiarato il Sindaco Morra, evidenziando il coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali. L’inaugurazione ufficiale avverrà con il “mercatino solidale” organizzato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo, sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della solidarietà e della ricerca scientifica.

Un impegno collettivo per la ricerca Il Consigliere Marco Rago, coordinatore della sezione locale, ha ribadito l’importanza della maratona Telethon come simbolo di speranza e collaborazione: “La maratona Telethon è un momento in cui cittadini, associazioni e studenti si uniscono per sostenere una causa comune, contribuendo alla ricerca scientifica e rafforzando i legami della nostra comunità. È straordinario vedere il coinvolgimento e l’entusiasmo delle nuove generazioni”.

Un simbolo di speranza L’obiettivo principale della maratona Telethon 2024 rimane quello di offrire un contributo concreto alla lotta contro le malattie genetiche rare, consolidando Pellezzano come punto di riferimento per questa importante iniziativa.

Tutti i dettagli sugli eventi in programma sono disponibili nella locandina ufficiale.