di Pasquale Corvino

Il presepe vivente ai Casali di Baronissi ha riportato il Natale tra i vicoli più suggestivi del territorio, trasformando Vicolo del Sole in un autentico scenario di rievocazione storica e tradizione popolare. Nella serata del 19 dicembre, l’iniziativa “Rivive il Natale dei Casali” ha richiamato numerose famiglie, bambini e visitatori provenienti da tutta la Valle dell’Irno.

L’evento ha saputo coniugare memoria, cultura e intrattenimento, restituendo centralità ai luoghi e valorizzando un patrimonio identitario fatto di racconti, gesti antichi e partecipazione collettiva. Un’organizzazione curata e una forte adesione della comunità hanno contribuito a rendere la serata particolarmente coinvolgente.

Un percorso tra storia, tradizioni e giochi di una volta

I visitatori sono stati accompagnati lungo un itinerario narrativo che ha ripercorso le origini dei Casali, attraverso scene animate e momenti di racconto dal vivo. Particolare attenzione è stata riservata ai più piccoli, protagonisti di attività pensate per far vivere il Natale come esperienza condivisa, capace di unire divertimento e conoscenza.

Il presepe vivente ai Casali di Baronissi si è così trasformato in un’occasione educativa e sociale, dove la festa diventa strumento di trasmissione della memoria e di rafforzamento del legame tra generazioni.

Spettacoli e suggestioni tra falconieri e animazione

Tra gli appuntamenti più apprezzati della serata, l’esibizione dei Falconieri dell’Irno ha affascinato il pubblico con dimostrazioni spettacolari e cariche di suggestione. Grande partecipazione anche per l’Albero della Cuccagna e per la lettura animata, che ha sorpreso i bambini con un finale inaspettato e ricco di entusiasmo.

Momenti capaci di creare stupore e coinvolgimento, contribuendo a rendere l’evento dinamico e adatto a un pubblico di tutte le età.

Laboratori, degustazioni e comunità in festa

La serata è stata arricchita da laboratori creativi dedicati ai bambini e da degustazioni che hanno messo in risalto i sapori della tradizione locale. Elementi che hanno favorito la convivialità e trasformato il presepe vivente in un vero momento di incontro e condivisione.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dalla collaborazione tra associazioni, realtà culturali e istituzioni del territorio, unite dall’obiettivo comune di valorizzare i Casali e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“Rivive il Natale dei Casali” si conferma così un appuntamento capace di rinnovare, anno dopo anno, la magia del Natale nei vicoli di Baronissi, unendo tradizione, partecipazione e identità.