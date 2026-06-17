Salerno Letteratura, il programma del 18 giugno tra libri, incontri e Premio Demetra

di Marisa Fava

Nuova giornata ricca di appuntamenti per Salerno Letteratura. Giovedì 18 giugno il festival propone incontri con autori, laboratori, reading, dibattiti e momenti di approfondimento dedicati alla letteratura, alla sostenibilità, alla memoria e all’attualità.

La giornata si aprirà alle 9.30 con le attività formative della Summer School: a Spazio Matteotti si terrà l’appuntamento dedicato al giornalismo, mentre al Museo Diocesano spazio alla scrittura. A Palazzo Fruscione, invece, proseguirà il percorso “Tempo Video”.

Nel pomeriggio, dalle 18, prenderanno il via numerosi incontri diffusi in città. Al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana è in programma l’incontro con Valentina Di Cesare, co-curatrice di Oceani allo specchio. Alla Mondadori di via Posidonia spazio a Maurizio Pintore e Paolo Romano, con un approfondimento dedicato alla presenza di Sándor Márai a Salerno.

Tra gli appuntamenti più attesi anche il confronto del Premio Demetra, in programma all’Addolorata, dedicato al tema “Qualità e green economy per l’indipendenza e la competitività”, con rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e associativo.

La serata proseguirà con incontri letterari in diversi luoghi simbolo della città. Tra gli ospiti figurano Anne Cathrine Bomann, Bruno Arpaia, Tino Iannuzzi, Orso Tosco, Alfonso Celotto, Giulia Guerrini, Gino Castaldo, Gloria Origgi, Gigi Riva, Ruska Jorjoliani, Emiliano Morreale, Giorgio Zanchini e Seba Pezzani.

Grande attenzione anche ai temi sociali e culturali, dal bullismo alla memoria storica, dalla crisi climatica alla filosofia, fino al rapporto tra letteratura, cinema, musica e sostenibilità ambientale.

Alle 21.30, al Museo Diocesano, si terrà la cerimonia del Premio Demetra, promosso da Comieco e dedicato alla letteratura ambientale. La giornata si chiuderà con gli appuntamenti serali all’Atrio del Duomo e a Largo Pomona, confermando Salerno Letteratura come uno dei momenti culturali più vivaci dell’estate cittadina.