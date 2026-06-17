Il futuro della limonicoltura campana: ad Amalfi il convegno di Confagricoltura

di Marisa Fava

Domani, giovedì 18 giugno, Amalfi ospiterà il convegno “Il futuro della limonicoltura campana”, un importante momento di confronto dedicato alla valorizzazione della filiera del limone tra innovazione, sostenibilità e tutela del paesaggio agricolo.

L’appuntamento è in programma alle ore 18, presso il Salone Morelli dell’aula consiliare del Comune di Amalfi. L’iniziativa è promossa da Confagricoltura Campania, Confagricoltura Napoli e Confagricoltura Salerno, con l’obiettivo di accendere i riflettori su uno dei comparti simbolo dell’agricoltura campana.

Al centro dell’incontro ci saranno le prospettive della limonicoltura in Campania, con particolare attenzione alla Costiera Amalfitana e Sorrentina, territori in cui la coltivazione del limone rappresenta non solo una risorsa economica, ma anche un elemento identitario e paesaggistico di grande valore.

Durante il convegno sarà proiettato un video realizzato presso il Fondo Proprietà Aceto, nella Valle dei Mulini di Amalfi, dedicato all’utilizzo dei droni cargo per il trasporto innovativo dei limoni nelle aree impervie della Costiera. Una soluzione tecnologica che apre nuove prospettive per il lavoro agricolo nei terrazzamenti e nelle zone difficilmente accessibili.

L’iniziativa, inizialmente prevista nel mese di maggio e successivamente rinviata per la concomitanza delle elezioni amministrative, vedrà la partecipazione di istituzioni, imprese ed esperti del settore.

Dopo i saluti del sindaco di Amalfi Daniele Milano e del presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, sono previsti gli interventi di Salvatore Aceto, presidente della sezione economica regionale Agrumicoltura di Confagricoltura Campania; Mariano Vinaccia, presidente del Consorzio Limone di Sorrento IGP; Angelo Amato, presidente del Consorzio Limone Costa d’Amalfi IGP; Vincenzo De Feo, professore ordinario dell’Università degli Studi di Salerno; e Luigi La Vecchia, responsabile del progetto droni Tecnolift Srl.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca.