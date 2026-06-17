Baronissi inaugura la Casa della Cultura con Diego De Silva
Il nuovo centro polivalente sarà inaugurato venerdì 19 giugno nell’ex Casa Cantoniera di via Garibaldi
Il Comune di Baronissi inaugura la Casa della Cultura, il nuovo centro polivalente dedicato alla promozione dell’educazione, delle arti, della socialità e della crescita culturale della comunità.
L’appuntamento è in programma venerdì 19 giugno 2026, alle ore 18.30, presso l’ex Casa Cantoniera in via Garibaldi a Baronissi. Alla cerimonia prenderà parte anche lo scrittore Diego De Silva, tra le voci più apprezzate del panorama letterario contemporaneo.
La Casa della Cultura nasce come uno spazio aperto e inclusivo, pensato per accogliere cittadini, famiglie, associazioni e realtà del territorio. Il nuovo centro ospiterà attività culturali e ludico-ricreative, presentazioni di libri, laboratori e iniziative dedicate alla lettura, alla creatività e alla partecipazione.
Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, con la nascita della nuova biblioteca dei bambini, pensata come luogo di scoperta, apprendimento e avvicinamento alla lettura. Il progetto prevede anche percorsi creativi e attività che potranno integrare l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Con l’apertura della Casa della Cultura, Baronissi si dota di un nuovo punto di riferimento per la crescita culturale della comunità: un luogo di incontro, formazione e condivisione, capace di rafforzare il legame tra cittadini, istituzioni e territorio.
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