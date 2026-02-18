Riapre la Biblioteca Comunale di Salerno

La struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Saremo Alberi, nasce con l’obiettivo di offrire alla città un presidio culturale stabile, uno spazio aperto alla cittadinanza per promuovere la narrazione e favorire la diffusione del patrimonio librario.

La Biblioteca si propone come punto di riferimento per la comunità, garantendo accesso alle risorse librarie e promuovendo iniziative rivolte a cittadini di tutte le età.

Le sezioni attive

Attualmente sono quattro le sezioni allestite:

Bambini e ragazzi

Narrativa adulti e saggistica

Patrimonio e storia locale

Riviste d’epoca

È già attivo il servizio di prestito, che consente di attingere a un primo fondo di circa 10mila volumi, provenienti dalla Biblioteca di Villa Carrara.

Un programma culturale per la città

Nei prossimi mesi sono in calendario incontri con autori locali, laboratori di lettura per bambini, mostre di libri rari e serate dedicate alla poesia e alla musica, con l’intento di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e valorizzare la produzione letteraria del territorio.

La Biblioteca potrà contare anche sul supporto dei volontari impegnati nella gestione delle attività, in particolare nella lettura animata di albi illustrati per le scuole dell’infanzia, con proposte di lettura ad alta voce e movimento creativo.

Uno spazio attraverso il quale la città si riscopre comunità educante, ritrovandosi intorno alla parola che diventa storia comune e occasione di crescita culturale e sociale.