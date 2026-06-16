Tentata violenza sessuale in spiaggia a Salerno, arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

di Marisa Fava

Un cittadino di nazionalità bengalese è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Salerno con l’accusa di tentata violenza sessuale. L’episodio si è verificato nella serata del 14 giugno nei pressi di uno stabilimento balneare cittadino.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che indicava la presenza di una donna in difficoltà e bisognosa di aiuto. Gli agenti intervenuti sul posto hanno rapidamente individuato e bloccato il soggetto indicato dalla persona offesa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, l’uomo, che si trovava in evidente stato di alterazione alcolica, avrebbe avvicinato la donna mentre era in spiaggia.

Dopo alcune insistenti avances, respinte dalla vittima, il soggetto avrebbe tentato di costringerla a seguirlo contro la sua volontà, afferrandola e provocandole lievi lesioni durante la colluttazione.

L’intervento della Polizia

La richiesta di aiuto ha consentito l’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato, che hanno raggiunto rapidamente il luogo segnalato e fermato il presunto responsabile.

Al termine degli accertamenti svolti nell’immediatezza dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di tentata violenza sessuale.

Come previsto dalla normativa vigente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.